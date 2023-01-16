https://sputniknews.com.tr/20230116/moldovaya-dusen-fuzenin-savas-basligi-patlatildi-1065777007.html

Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı

Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı

Moldova Savunma Bakanlığı, dün ülkenin kuzeyine düşen füzenin savaş başlığının patlatıldığını duyurdu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T02:00+0300

2023-01-16T02:00+0300

2023-01-16T02:00+0300

ukrayna krizi

moldova

rusya

köy

ukrayna

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057063241_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9fcb934adbe46533d2e2b77079eb9d0d.jpg

Moldova Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyine dün düşen füzenin savaş başlığı bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.Açıklamada, “Operasyon azami güvenlik koşullarında gerçekleşti. Operasyona İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bomba imha uzmanları katıldı” ifadelerine yer verildi.Savaş başlığında yaklaşık 80 kilogram patlayıcı maddenin olduğu kaydedildi.Dün Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde, Ukrayna’nın Çernovtsiy bölgesi ile sınırda bulunan Larga köyünün yakınında füze parçalarının tespit edildiğini açıklamıştı. Moldova Savunma Bakanlığı ise soruşturma yapılmadan parçaların düşürülen Rus füzesine mi, yoksa Ukrayna savunma sistemlerinden gelen füzeye mi ait olduğunu söylemenin zor olduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230114/moldova-icisleri-bakanligi-ulkenin-kuzeyinde-fuze-parcalari-tespit-edildi-1065747766.html

moldova

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, rusya, köy, ukrayna, füze