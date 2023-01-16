https://sputniknews.com.tr/20230116/moldovaya-dusen-fuzenin-savas-basligi-patlatildi-1065777007.html
Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı
Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı
Moldova Savunma Bakanlığı, dün ülkenin kuzeyine düşen füzenin savaş başlığının patlatıldığını duyurdu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T02:00+0300
2023-01-16T02:00+0300
2023-01-16T02:00+0300
ukrayna krizi
moldova
rusya
köy
ukrayna
füze
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Moldova Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyine dün düşen füzenin savaş başlığı bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.Açıklamada, “Operasyon azami güvenlik koşullarında gerçekleşti. Operasyona İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bomba imha uzmanları katıldı” ifadelerine yer verildi.Savaş başlığında yaklaşık 80 kilogram patlayıcı maddenin olduğu kaydedildi.Dün Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde, Ukrayna’nın Çernovtsiy bölgesi ile sınırda bulunan Larga köyünün yakınında füze parçalarının tespit edildiğini açıklamıştı. Moldova Savunma Bakanlığı ise soruşturma yapılmadan parçaların düşürülen Rus füzesine mi, yoksa Ukrayna savunma sistemlerinden gelen füzeye mi ait olduğunu söylemenin zor olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230114/moldova-icisleri-bakanligi-ulkenin-kuzeyinde-fuze-parcalari-tespit-edildi-1065747766.html
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moldova, rusya, köy, ukrayna, füze
moldova, rusya, köy, ukrayna, füze
Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı
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Moldova Savunma Bakanlığı, dün ülkenin kuzeyine düşen füzenin savaş başlığının patlatıldığını duyurdu.
Moldova Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyine dün düşen füzenin savaş başlığı bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.
Açıklamada, “Operasyon azami güvenlik koşullarında gerçekleşti. Operasyona İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bomba imha uzmanları katıldı” ifadelerine yer verildi.
Savaş başlığında yaklaşık 80 kilogram patlayıcı maddenin olduğu kaydedildi.
Dün Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde, Ukrayna’nın Çernovtsiy bölgesi ile sınırda bulunan Larga köyünün yakınında füze parçalarının tespit edildiğini açıklamıştı.
Moldova Savunma Bakanlığı ise soruşturma yapılmadan parçaların düşürülen Rus füzesine mi, yoksa Ukrayna savunma sistemlerinden gelen füzeye mi ait olduğunu söylemenin zor olduğunu bildirmişti.