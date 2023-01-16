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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/moldovaya-dusen-fuzenin-savas-basligi-patlatildi-1065777007.html
Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı
Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı
Moldova Savunma Bakanlığı, dün ülkenin kuzeyine düşen füzenin savaş başlığının patlatıldığını duyurdu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T02:00+0300
2023-01-16T02:00+0300
ukrayna krizi
moldova
rusya
köy
ukrayna
füze
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Moldova Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyine dün düşen füzenin savaş başlığı bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.Açıklamada, “Operasyon azami güvenlik koşullarında gerçekleşti. Operasyona İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bomba imha uzmanları katıldı” ifadelerine yer verildi.Savaş başlığında yaklaşık 80 kilogram patlayıcı maddenin olduğu kaydedildi.Dün Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde, Ukrayna’nın Çernovtsiy bölgesi ile sınırda bulunan Larga köyünün yakınında füze parçalarının tespit edildiğini açıklamıştı. Moldova Savunma Bakanlığı ise soruşturma yapılmadan parçaların düşürülen Rus füzesine mi, yoksa Ukrayna savunma sistemlerinden gelen füzeye mi ait olduğunu söylemenin zor olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230114/moldova-icisleri-bakanligi-ulkenin-kuzeyinde-fuze-parcalari-tespit-edildi-1065747766.html
moldova
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moldova, rusya, köy, ukrayna, füze
moldova, rusya, köy, ukrayna, füze

Moldova’ya düşen füzenin savaş başlığı patlatıldı

02:00 16.01.2023
© AAFüze - Füze Denemesi
Füze - Füze Denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
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Moldova Savunma Bakanlığı, dün ülkenin kuzeyine düşen füzenin savaş başlığının patlatıldığını duyurdu.
Moldova Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyine dün düşen füzenin savaş başlığı bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.
Açıklamada, “Operasyon azami güvenlik koşullarında gerçekleşti. Operasyona İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bomba imha uzmanları katıldı” ifadelerine yer verildi.
Savaş başlığında yaklaşık 80 kilogram patlayıcı maddenin olduğu kaydedildi.
Dün Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde, Ukrayna’nın Çernovtsiy bölgesi ile sınırda bulunan Larga köyünün yakınında füze parçalarının tespit edildiğini açıklamıştı.
Moldova Savunma Bakanlığı ise soruşturma yapılmadan parçaların düşürülen Rus füzesine mi, yoksa Ukrayna savunma sistemlerinden gelen füzeye mi ait olduğunu söylemenin zor olduğunu bildirmişti.
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
DÜNYA
Moldova İçişleri Bakanlığı: Ülkenin kuzeyinde füze parçaları tespit edildi
14 Ocak, 19:35
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