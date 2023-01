Milyarder Gates, 'yapay et' konusunda ümitli: Er geç tüketiciler için çok iyi bir seçenek olacak

https://sputniknews.com.tr/20230116/milyarder-gates-yapay-et-konusunda-umitli-er--gec-tuketiciler-icin-cok-iyi-bir-secenek-olacak-1065793205.html

CNBC’nin aktardığına göre Gates, Reddit’te katıldığı bir forumda iklim kriziyle mücadeleye ilişkin gelen bir soru üzerine, sahte et tüketimiyle ilgili “Bugün payları az da olsa eninde sonunda bu ürünlerin çok iyi olacağını düşünüyorum” dedi. Gates, hayvan eti tüketimini azaltmak için hamburger eti, tavuk nugget gibi ürünlere alternatif olarak bitki bazlı gıda seçenekleri olan ve yatırımcısı olduğu Beyond Meat, Impossible Foods ve hayvan hücrelerini kullanarak laboratuvar ortamında et yetiştiren gıda teknolojisi şirketi Upside Foods gibi inovasyonların önemli olduğunu dile getirdi. Vejeteryanlık veya veganlık gibi et tüketiminden kaçınan geleneksel yaklaşımları da ‘harika’ olarak nitelendiren Gates, birçok insanın eti yeme alışkanlarından çıkarmak istemeyeceğini ekledi. “Çoğu insanın bunu yapacağını düşünmüyorum” diyen Gates, et tüketimini azaltmak için alternatif et ürünlerinin gerekli olduğunu belirtti. Gates, "İklim konusunda kilit nokta, emisyonun olduğu her yerde (uçak, beton, et vb.) temiz ürünleri kirli ürünler kadar ucuz hale getirmektir. Dünyadaki tüm ülkelerden değişmesini istenilmemizin tek yolu bu. Yoksa çok pahalıya olursa başaramayacağız" dedi.

