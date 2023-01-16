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https://sputniknews.com.tr/20230116/meteorolojiden-50-il-icin-sis-ve-kar-uyarisi-1065778125.html
Meteoroloji'den 50 il için sis ve kar uyarısı
Meteoroloji'den 50 il için sis ve kar uyarısı
Meteoroloji 16 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu haritasına göre bugünden itibaren Marmara bölgesinde yoğun sis, Doğu Anadolu da ise... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T06:28+0300
2023-01-16T06:28+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sis
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 7°C, 11°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 4°C, 11°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR 7°C, 16°CParçalı ve az bulutluMUĞLA -1°C, 14°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 8°C, 17°CParçalı bulutluISPARTA -1°C, 12°CParçalı bulutluMERSİN 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİç AnadoluÖğle saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -6°C, 9°CParçalı ve az bulutluSİNOP 8°C, 12°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 5°C, 11°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA -2°C, 11°CParçalı bulutluSAMSUN 5°C, 11°CParçalı bulutluTOKAT -2°C, 10°CParçalı bulutluTRABZON 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI -8°C, 3°CParçalı bulutluERZURUM -11°C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 4°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN -8°C, 3°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 1°C, 9°CParçalı bulutluŞANLIURFA 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sis, kar
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sis, kar

Meteoroloji'den 50 il için sis ve kar uyarısı

06:28 16.01.2023
© İHA / HALİT ARSLANİstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor
İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA / HALİT ARSLAN
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Meteoroloji 16 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu haritasına göre bugünden itibaren Marmara bölgesinde yoğun sis, Doğu Anadolu da ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Ege de ise sağanak yağış ve fırtına hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu

Öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 5°C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI -8°C, 3°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 4°C
Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN -8°C, 3°C
Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
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