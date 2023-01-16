Meteoroloji'den 50 il için sis ve kar uyarısı
© İHA / HALİT ARSLANİstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor
© İHA / HALİT ARSLAN
Meteoroloji 16 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu haritasına göre bugünden itibaren Marmara bölgesinde yoğun sis, Doğu Anadolu da ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Ege de ise sağanak yağış ve fırtına hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ISPARTA -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MERSİN 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İç Anadolu
Öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN 5°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TOKAT -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI -8°C, 3°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 4°C
Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN -8°C, 3°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu