https://sputniknews.com.tr/20230116/meteorolojiden-50-il-icin-sis-ve-kar-uyarisi-1065778125.html

Meteoroloji'den 50 il için sis ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 50 il için sis ve kar uyarısı

Meteoroloji 16 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu haritasına göre bugünden itibaren Marmara bölgesinde yoğun sis, Doğu Anadolu da ise... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T06:28+0300

2023-01-16T06:28+0300

2023-01-16T06:28+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 7°C, 11°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 4°C, 11°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR 7°C, 16°CParçalı ve az bulutluMUĞLA -1°C, 14°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 8°C, 17°CParçalı bulutluISPARTA -1°C, 12°CParçalı bulutluMERSİN 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİç AnadoluÖğle saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -6°C, 9°CParçalı ve az bulutluSİNOP 8°C, 12°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 5°C, 11°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA -2°C, 11°CParçalı bulutluSAMSUN 5°C, 11°CParçalı bulutluTOKAT -2°C, 10°CParçalı bulutluTRABZON 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI -8°C, 3°CParçalı bulutluERZURUM -11°C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 4°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN -8°C, 3°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 1°C, 9°CParçalı bulutluŞANLIURFA 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

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