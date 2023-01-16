https://sputniknews.com.tr/20230116/mehmet-simsekten-hakkindaki-iddialara-yanit-sahsimdan-duymadiginiz-hicbir-habere-itibar-etmeyiniz-1065789474.html

Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialara yanıt: Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz

Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialara yanıt: Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen ay bir tesis açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, o anlara ilişkin hakkındaki “Ben... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T11:47+0300

2023-01-16T11:47+0300

2023-01-16T11:52+0300

politika

türkiye

mehmet şimşek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay Silivri Doğal Gaz Depolama tesisi açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya çıkan iddiaları yalanladı.Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" dedi.Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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2023

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türkiye, mehmet şimşek