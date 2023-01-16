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Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialara yanıt: Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz
Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialara yanıt: Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen ay bir tesis açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, o anlara ilişkin hakkındaki “Ben... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T11:47+0300
2023-01-16T11:52+0300
politika
türkiye
mehmet şimşek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay Silivri Doğal Gaz Depolama tesisi açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya çıkan iddiaları yalanladı.Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" dedi.Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, mehmet şimşek

Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialara yanıt: Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz

11:47 16.01.2023 (güncellendi: 11:52 16.01.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen ay bir tesis açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, o anlara ilişkin hakkındaki “Ben istemedim, (Erdoğan'ın) adamları ayarladı” dediği yönündeki iddiaları yalanladı. Şimşek, “Şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay Silivri Doğal Gaz Depolama tesisi açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya çıkan iddiaları yalanladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" dedi.
Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
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