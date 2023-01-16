https://sputniknews.com.tr/20230116/maden-kazasi-sonrasi-babasi-tedavi-goren-6-yasindaki-beytullah-okula-hastane-sinifinda-basladi--1065776746.html

Maden kazası sonrası babası tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah okula hastane sınıfında başladı

Maden kazası sonrası babası tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah okula hastane sınıfında başladı

Sağlık Bakanı Koca, babası Bartın’daki maden kazasında yaralanan 6 yaşındaki Beytullah'ın 90 gündür Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşadığını... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

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2023-01-16T00:39+0300

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türkiye

fahrettin koca

başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

maden kazası

bartın

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Bartın’daki maden kazasından sonra babası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah, okula hastane sınıfında başladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı” ifadelerini kullandı.

türkiye

bartın

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fahrettin koca, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, maden kazası, bartın