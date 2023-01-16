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https://sputniknews.com.tr/20230116/maden-kazasi-sonrasi-babasi-tedavi-goren-6-yasindaki-beytullah-okula-hastane-sinifinda-basladi--1065776746.html
Maden kazası sonrası babası tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah okula hastane sınıfında başladı
Maden kazası sonrası babası tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah okula hastane sınıfında başladı
Sağlık Bakanı Koca, babası Bartın’daki maden kazasında yaralanan 6 yaşındaki Beytullah'ın 90 gündür Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşadığını... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T00:39+0300
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türkiye
fahrettin koca
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
maden kazası
bartın
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Bartın’daki maden kazasından sonra babası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah, okula hastane sınıfında başladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı” ifadelerini kullandı.
türkiye
bartın
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fahrettin koca, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, maden kazası, bartın
fahrettin koca, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, maden kazası, bartın

Maden kazası sonrası babası tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah okula hastane sınıfında başladı

00:39 16.01.2023 (güncellendi: 00:40 16.01.2023)
© İHABartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca, babası Bartın’daki maden kazasında yaralanan 6 yaşındaki Beytullah'ın 90 gündür Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşadığını sosyal medyadan paylaştı.
Bartın’daki maden kazasından sonra babası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah, okula hastane sınıfında başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı” ifadelerini kullandı.
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