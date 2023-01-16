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https://sputniknews.com.tr/20230116/konyasporda-ilhan-palut-ile-yollar-ayrildi-1065807330.html
Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı
Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı
Konyaspor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T18:18+0300
2023-01-16T18:18+0300
spor
konyaspor
ilhan palut
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Konyaspor'da yönetim, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırma kararı aldı.Konyaspor'un başında 81 maça çıkan 46 yaşındaki teknik adam; 36 galibiyet, 25 beraberliğin yanı sıra, sahadan 20 mağlubiyetle ayrıldı.
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konyaspor, ilhan palut
konyaspor, ilhan palut

Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı

18:18 16.01.2023
© AA / Abdullah Coşkunİlhan Palut
İlhan Palut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA / Abdullah Coşkun
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Konyaspor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.
Konyaspor'da yönetim, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırma kararı aldı.
Konyaspor'un başında 81 maça çıkan 46 yaşındaki teknik adam; 36 galibiyet, 25 beraberliğin yanı sıra, sahadan 20 mağlubiyetle ayrıldı.
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