https://sputniknews.com.tr/20230116/kilicdaroglu-yurt-disina-cikis-harci-adini-verdikleri-haraci-6-ay-sonra-kaldiracagiz-1065805025.html

Kılıçdaroğlu: 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız

Kılıçdaroğlu: 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına çıkışlarda Türk vatandaşlarından alınan 'çıkış harcı'nı 6 ay sonra kaldıracaklarını belirterek, "Yurt Dışına... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:46+0300

2023-01-16T16:46+0300

2023-01-16T16:46+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.

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2023

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu