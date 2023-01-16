https://sputniknews.com.tr/20230116/kilicdaroglu-yurt-disina-cikis-harci-adini-verdikleri-haraci-6-ay-sonra-kaldiracagiz-1065805025.html
Kılıçdaroğlu: 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız
Kılıçdaroğlu: 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına çıkışlarda Türk vatandaşlarından alınan 'çıkış harcı'nı 6 ay sonra kaldıracaklarını belirterek, "Yurt Dışına... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:46+0300
2023-01-16T16:46+0300
2023-01-16T16:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına çıkışlarda Türk vatandaşlarından alınan 'çıkış harcı'nı 6 ay sonra kaldıracaklarını belirterek, "Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.