https://sputniknews.com.tr/20230116/kaza-yaptigi-aracta-sikisan-surucu-donarak-hayatini-kaybetti-1065792619.html

Kaza yaptığı araçta sıkışan sürücü donarak hayatını kaybetti

Kaza yaptığı araçta sıkışan sürücü donarak hayatını kaybetti

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaza yapan bir otomobildeki engelli sürücü, araçtan çıkamayınca donarak hayatını kaybetti 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T12:38+0300

2023-01-16T12:38+0300

2023-01-16T12:38+0300

yaşam

tunceli

kaza

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Tunceli’nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.İHA'nın haberine göre kaza, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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