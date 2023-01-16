https://sputniknews.com.tr/20230116/kamuda-calisan-sozlesmelilere-kadro-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1065812420.html
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T21:13+0300
2023-01-16T21:13+0300
2023-01-16T21:18+0300
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son dakika, tbmm plan ve bütçe komisyonu
son dakika, tbmm plan ve bütçe komisyonu
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
21:13 16.01.2023 (güncellendi: 21:18 16.01.2023) Abone ol
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Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.