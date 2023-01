https://sputniknews.com.tr/20230116/kadin-ogretmen-kiyafeti-nedeniyle-hakkinda-yapilan-haberlere-tepki-gosterdi-1065780387.html

Kadın öğretmen, kıyafeti nedeniyle hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi

Kadın öğretmen, kıyafeti nedeniyle hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi

Özel bir eğitim kurumunda KPSS için dersler veren kadın öğretmen, kıyafeti nedeniyle hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi. Ülkede haber değeri taşıyan pek... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T08:21+0300

2023-01-16T08:21+0300

2023-01-16T08:25+0300

türkiye

öğretmen

mini etek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054523562_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e05a395a8f1415f3d632b555135ebf39.jpg

Özel bir eğitim kurumunda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için dersler veren ve kıyafeti nedeniyle “mini etekli öğretmen” şeklinde hakkında haber yapılan F.A., duruma tepki gösterdi.Kadın öğretmenin ders anlatırken çekilen videosu, bazı medya organları tarafından kıyafetine dikkat çekilerek magazinel şekilde haberleştirilmiş, kadın öğretmen etek giymesi nedeniyle bazı çevreler tarafından da hedef gösterilmişti.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan kadın öğretmen F.A., “Sevgili Odatv çok merak ettiğim bazı sorular var. Kendi halinde yaşayan eğitimi çok seven küçük tatlı hedefleri olan bir insanım… Dostlarım, sevdiklerim var… Neden her paylaştığımı her gün isim soy isim belirterek ve hedef göstererek haber yaptığınızı anlamıyorum” dedi.'Zarar görmem halinde mutlu mu olacaksınız?'Birgün'ün haberine göre F.A., “Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi?” Yahut daha fazla tıklanma almak mı? Ya da benim düşünemediğim başka stratejiler mi var?” diye sorarak sözlerini şöyle sürdürdü:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen, mini etek