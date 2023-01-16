https://sputniknews.com.tr/20230116/kadikoy-belediyesinden-scooterlari-toplama-karari-derdimiz-yayalarin-hakkini-korumak-1065806187.html

Kadıköy Belediyesi'nden, scooterları toplama kararı: 'Derdimiz yayaların hakkını korumak'

Kadıköy Belediyesi'nden, scooterları toplama kararı: 'Derdimiz yayaların hakkını korumak'

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bizim derdimiz Kadıköy'deki, kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T17:38+0300

2023-01-16T17:38+0300

2023-01-16T17:38+0300

yaşam

kadıköy

scooter

kadıköy belediyesi

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Scooter kiralama şirketlerine ihtarname göndererek ilçedeki fazla araçlarını toplamalarını isteyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, aksi takdirde kaldırımları işgal eden masa, reklam panosu gibi scooterların da bugün yarın gibi kısa bir süre içerisinde toplayacaklarını söyledi. Odabaşı, yönetmelikteki zabıta kanununun ilgili maddesini uygulayarak kabahatler kanununa göre ceza keseceklerini belirtti.Basın açıklamasında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy Belediyesi Başkanı olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim derdimiz Kadıköy'de herhangi bir ulaşım aracını veya herhangi bir şeyi yasaklamak değil. Bunları belirli bir düzen altına almak. Zaten bizim bir şeyi yasaklama yetkimiz de yok. Scooterlar yeni bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada kullanılmaya başladı. Türkiye de herhangi bir mevzuata tabii olmadan bu elektrikle çalışan araçlar kullanılmaya başlandı. Belli bir süre geçtikten sonra scooterlarla ilgili olarak bir mevzuat ortaya çıktı. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bir çalışma sonucunda elektrikli scooter yönetmeliği diye bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmeliğe göre de ilçe belediyelerinin bu scooterlara yönetmelikten kaynaklı olarak müdahale etme şansları yok. Sayıyı biz belirlemiyoruz. Kullanım şeklini biz belirlemiyoruz. Nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz. Ama bu scooterların oluşturmuş olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz. Gün geçmiyor ki bir vatandaşımıza bu scooterlar çarpıp bir kazaya karışıp o vatandaşımız yaralanmasın. Gün geçmiyor ki kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebeği olan bir bebek arabası bu kaldırımlardan geçmesi mümkün değil" dedi.

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