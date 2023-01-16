https://sputniknews.com.tr/20230116/jay-jay-johanson-iki-konser-icin-turkiyeye-geliyor-1065795191.html

Jay-Jay Johanson iki konser için Türkiye'ye geliyor

Jay-Jay Johanson iki konser için Türkiye'ye geliyor

Jay-Jay Johanson, iki konser için yeniden Türkiye'ye geliyor. Johanson Ankara ve İstanbul'da konser verecek. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T13:23+0300

2023-01-16T13:23+0300

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yaşam

konser

istanbul

türkiye

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İsveçli Jay-Jay Johanson, Türkiye'de iki konser verecek. Jay-Jay Johanson, 24 Şubat Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 25 Şubat Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça bir repertuara sahip.

https://sputniknews.com.tr/20221226/gulsenden-izmir-gundogdu-meydaninda-yilbasi-konseri-1065028459.html

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konser, istanbul, türkiye