https://sputniknews.com.tr/20230116/jay-jay-johanson-iki-konser-icin-turkiyeye-geliyor-1065795191.html
Jay-Jay Johanson iki konser için Türkiye'ye geliyor
Jay-Jay Johanson iki konser için Türkiye'ye geliyor
Jay-Jay Johanson, iki konser için yeniden Türkiye'ye geliyor. Johanson Ankara ve İstanbul'da konser verecek. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T13:23+0300
2023-01-16T13:23+0300
2023-01-16T13:23+0300
yaşam
konser
istanbul
türkiye
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İsveçli Jay-Jay Johanson, Türkiye'de iki konser verecek. Jay-Jay Johanson, 24 Şubat Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 25 Şubat Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça bir repertuara sahip.
https://sputniknews.com.tr/20221226/gulsenden-izmir-gundogdu-meydaninda-yilbasi-konseri-1065028459.html
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konser, istanbul, türkiye
konser, istanbul, türkiye
Jay-Jay Johanson iki konser için Türkiye'ye geliyor
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Jay-Jay Johanson, iki konser için yeniden Türkiye'ye geliyor. Johanson Ankara ve İstanbul'da konser verecek.
İsveçli Jay-Jay Johanson, Türkiye'de iki konser verecek. Jay-Jay Johanson, 24 Şubat Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 25 Şubat Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.
Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça bir repertuara sahip.