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İngiltere'de Yüksek Mahkeme göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına itirazı kabul etti
İngiltere'de Yüksek Mahkeme göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına itirazı kabul etti
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasal olduğu yönündeki mahkeme kararının temyize götürülmesine izin... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T21:28+0300
2023-01-16T21:28+0300
dünya
ingiltere
ruanda
göçmen
aihm
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Mahkemenin önceki kararına itiraz eden bir hayır kurumunun temyiz talebi kabul edildi.Yüksek Mahkeme, 19 Aralık 2022’de hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının 'yasal' olduğuna karar vermişti.Böylelikle İçişleri Bakanlığı, göçmenleri Ruanda'ya gönderme politikasına karşı açılan davayı kazanmıştı.Tepki çeken plan ve AİHM kararıİngiltere'de yasa dışı kalan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapmıştı.AİHM de 14 Haziran'da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221218/kendi-kararlariyla-celisen-hamleler-avrupanin-uluslararasi-hukukta-siginmaci-ikilemi-1064718034.html
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ingiltere, ruanda, göçmen, aihm

İngiltere'de Yüksek Mahkeme göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına itirazı kabul etti

21:28 16.01.2023
© İHAİngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu.
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA
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İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasal olduğu yönündeki mahkeme kararının temyize götürülmesine izin verdi.
Mahkemenin önceki kararına itiraz eden bir hayır kurumunun temyiz talebi kabul edildi.
Yüksek Mahkeme, 19 Aralık 2022’de hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının 'yasal' olduğuna karar vermişti.
Böylelikle İçişleri Bakanlığı, göçmenleri Ruanda'ya gönderme politikasına karşı açılan davayı kazanmıştı.

Tepki çeken plan ve AİHM kararı

İngiltere'de yasa dışı kalan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapmıştı.
AİHM de 14 Haziran'da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.
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