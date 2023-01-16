https://sputniknews.com.tr/20230116/hintli-yolcu-nepaldeki-ucagin-dusme-anini-anbean-kayit-altina-almis-1065777140.html
Hintli yolcu, Nepal’deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış
Hintli yolcu, Nepal’deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış
Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T04:25+0300
2023-01-16T04:25+0300
2023-01-16T04:30+0300
dünya
nepal
uçak
uçak kazası
yolcu
kayıt
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Nepal’de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı belirtildi. Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı videoya aldığı kaydedildi. Haberlerde ayrıca, Jaiswal’in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.Ne olmuştu?Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında 4’ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, kazada 68 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa’dan 1’er yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/nepalde-ucak-kazasi-nedeniyle-ulusal-yas-ilan-edildi--1065773198.html
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nepal, uçak, uçak kazası, yolcu, kayıt
nepal, uçak, uçak kazası, yolcu, kayıt
Hintli yolcu, Nepal’deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış
04:25 16.01.2023 (güncellendi: 04:30 16.01.2023) Abone ol
Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı bildirildi.
Nepal’de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı belirtildi. Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı videoya aldığı kaydedildi.
Haberlerde ayrıca, Jaiswal’in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.
Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu.
Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.
Ne olmuştu?
Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında 4’ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, kazada 68 kişi hayatını kaybetmişti.
Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa’dan 1’er yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.