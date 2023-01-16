https://sputniknews.com.tr/20230116/gogus-hastaliklari-uzmani-uyardi-eski-binalar-sigaradan-sonraki-en-buyuk-tehlikeyi-barindiriyor-1065778555.html

Göğüs hastalıkları uzmanı uyardı: Eski binalar, sigaradan sonraki en büyük tehlikeyi barındırıyor

Göğüs hastalıkları uzmanı uyardı: Eski binalar, sigaradan sonraki en büyük tehlikeyi barındırıyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Serdar Keskin, sigaradan sonra en çok akciğer kanserine neden olan radon gazına karşı önemli uyarılarda bulundu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T06:47+0300

2023-01-16T06:47+0300

2023-01-16T06:47+0300

yaşam

göğüs

hastalık

akciğer kanseri

sigara

gaz

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Göğüs hastalıkları uzmanı Serdar Keskin, radon tehlikesi ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.Sigaradan sonra en çok akciğer kanserine neden olan radon gazının bilgisini paylaşan uzman doktor, vatandaşlara uyarıda bulundu.Isı derecesini ve nem oranını dengede tutulması gerektiğini vurgulayan Uzman Doktor Keskin, kapalı ortamlarda oksijenin azalması, nem oranın düşmesi enfeksiyon rahatsızlıkları riskini artırdığını belirtti.Doktor Keskin, “Kapalı ortamlarda ortama sıcaklık 20 - 22 derecede olması gerekiyor. Nem oranı da yüzde 40 ile 50 arasında olması gerekiyor ve bu dengenin bozulması, mantar, virüs ve bakterilerin üremesi için uygun koşullar oluşturup enfeksiyon riskinin de artışına sebep oluyor. Kapalı ortamlarda özellikle kronik hastalığı olanlar. Koah ve bronşit hastalar için bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aynı evin içerisindeki odanın kapısı açıldığında ısı dengesinin değişikliği pencerenin açılması, balkona çıkılması gibi durumlarda bile astım gibi şikayetler, solunum, öksürük şikayetleri baş gösterebilir. Bu durumda tabii ki o trafik yoğunluğunun en az olduğu dönemde pencere açılması lazım. Oda geçişlerinde bile o ısı dengesinin yeterince sağlanması gerekiyor. Bunlar hastalığın, semptomların, şikayetlerin ilerlemesine sebep olabilir” dedi.Bodrum katında, gecekondularda, kerpiç evlerde ve eski binalarda yaşayan vatandaşları bekleyen radon gazı tehlikesinin, akciğer kanserinde sigaradan sonra en önemli kanser nedeni olduğunu belirten ve vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunan Uzman Doktor Keskin, “Radon gazı, malumunuz yeni ve kimsenin bilmediği önemli bir konu. Sigaradan sonra akciğer kanserine sebep olan ikinci neden olarak geçiyor. Özellikle bodrum katında yaşayanlar, gecekondularda yaşayanlar ve eski binalarda yaşayanlarda bu sızdırma tarzı ve çatlaklardan gelişen yer altı ve doğal kaynaklarda geçen bir gaz ve akciğer kanserine sebep oluyor" dedi.Keskin, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

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göğüs, hastalık, akciğer kanseri, sigara, gaz