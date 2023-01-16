https://sputniknews.com.tr/20230116/gerekcesi-tasarruf-ugandada-memurlara-yurt-disina-seyahat-yasagi-1065792210.html

Gerekçesi tasarruf: Uganda'da memurlara yurt dışına seyahat yasağı

Gerekçesi tasarruf: Uganda'da memurlara yurt dışına seyahat yasağı

Uganda Devlet Başkanı Museveni, devlet harcamalarını azaltmak için memurlara ve milletvekillerine yurt dışına seyahat yasağı getirilmesi talimatı verdi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T12:30+0300

2023-01-16T12:30+0300

2023-01-16T12:30+0300

ekonomi

uganda

yasak

yurt dışı

memur

petrol

seyahat

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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Uganda Petrol Enstitüsü'nün Kigumba'daki tesislerine yaptığı ziyarette, yatırımlar için yeterli kaynak bulunamadığına işaret ederek, "Memurlara ve vekillere yurt dışına seyahat etmekten vazgeçmelerini söyleyin. Kigumba burada para için ağlarken, bütün paralar dış seyahate gidiyor" dedi. Devlet Başkanı Museveni, petrol ve gaz gibi ekonomiye milyarlarca dolar kaynak sağlayacak sektörler dururken, bu sektörlere öncelik vermemesi nedeniyle Maliye Bakanlığına tepki gösterdi. Geleceğin petrol araştırmacılarını yetiştirecek tesise yeterli bütçe ayrılmamasını eleştiren Museveni, durumun planlama eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Uganda'da sahip olduğu rezervleri petrol boru hattı projesiyle Tanzanya'ya taşıyarak 2025'te dünya pazarına satmayı planlıyor. Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırındaki Albert Gölü’nde bulunan rezervden günlük 200 bin varil petrol üretilmesi hedefleniyor. Petrol rezervinde Total yüzde 56, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) yüzde 28, Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC) ise yüzde 15 paya sahip.

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uganda, yasak, yurt dışı, memur, petrol, seyahat