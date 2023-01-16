https://sputniknews.com.tr/20230116/gerekcesi-tasarruf-ugandada-memurlara-yurt-disina-seyahat-yasagi-1065792210.html
Gerekçesi tasarruf: Uganda'da memurlara yurt dışına seyahat yasağı
Gerekçesi tasarruf: Uganda'da memurlara yurt dışına seyahat yasağı
Uganda Devlet Başkanı Museveni, devlet harcamalarını azaltmak için memurlara ve milletvekillerine yurt dışına seyahat yasağı getirilmesi talimatı verdi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T12:30+0300
2023-01-16T12:30+0300
2023-01-16T12:30+0300
ekonomi
uganda
yasak
yurt dışı
memur
petrol
seyahat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065792338_0:22:3070:1749_1920x0_80_0_0_bf08687f002a6c5e03dfb45a3a010f59.jpg
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Uganda Petrol Enstitüsü'nün Kigumba'daki tesislerine yaptığı ziyarette, yatırımlar için yeterli kaynak bulunamadığına işaret ederek, "Memurlara ve vekillere yurt dışına seyahat etmekten vazgeçmelerini söyleyin. Kigumba burada para için ağlarken, bütün paralar dış seyahate gidiyor" dedi. Devlet Başkanı Museveni, petrol ve gaz gibi ekonomiye milyarlarca dolar kaynak sağlayacak sektörler dururken, bu sektörlere öncelik vermemesi nedeniyle Maliye Bakanlığına tepki gösterdi. Geleceğin petrol araştırmacılarını yetiştirecek tesise yeterli bütçe ayrılmamasını eleştiren Museveni, durumun planlama eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Uganda'da sahip olduğu rezervleri petrol boru hattı projesiyle Tanzanya'ya taşıyarak 2025'te dünya pazarına satmayı planlıyor. Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırındaki Albert Gölü’nde bulunan rezervden günlük 200 bin varil petrol üretilmesi hedefleniyor. Petrol rezervinde Total yüzde 56, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) yüzde 28, Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC) ise yüzde 15 paya sahip.
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065792338_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_a38f7296c89251c7186c1e9dbb474d20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uganda, yasak, yurt dışı, memur, petrol, seyahat
uganda, yasak, yurt dışı, memur, petrol, seyahat
Gerekçesi tasarruf: Uganda'da memurlara yurt dışına seyahat yasağı
Abone ol
Uganda Devlet Başkanı Museveni, devlet harcamalarını azaltmak için memurlara ve milletvekillerine yurt dışına seyahat yasağı getirilmesi talimatı verdi.
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Uganda Petrol Enstitüsü'nün Kigumba'daki tesislerine yaptığı ziyarette, yatırımlar için yeterli kaynak bulunamadığına işaret ederek, "Memurlara ve vekillere yurt dışına seyahat etmekten vazgeçmelerini söyleyin. Kigumba burada para için ağlarken, bütün paralar dış seyahate gidiyor" dedi.
Devlet Başkanı Museveni, petrol ve gaz gibi ekonomiye milyarlarca dolar kaynak sağlayacak sektörler dururken, bu sektörlere öncelik vermemesi nedeniyle Maliye Bakanlığına tepki gösterdi. Geleceğin petrol araştırmacılarını yetiştirecek tesise yeterli bütçe ayrılmamasını eleştiren Museveni, durumun planlama eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.
Uganda'da sahip olduğu rezervleri petrol boru hattı projesiyle Tanzanya'ya taşıyarak 2025'te dünya pazarına satmayı planlıyor. Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırındaki Albert Gölü’nde bulunan rezervden günlük 200 bin varil petrol üretilmesi hedefleniyor.
Petrol rezervinde Total yüzde 56, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) yüzde 28, Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC) ise yüzde 15 paya sahip.