https://sputniknews.com.tr/20230116/galatasaraydan-ogulcan-caglayan-aciklamasi-yeni-adresi-pendikspor-1065794248.html
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Yeni adresi Pendikspor
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Yeni adresi Pendikspor
Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T13:04+0300
2023-01-16T13:04+0300
2023-01-16T13:07+0300
oğulcan çağlayan
spor
galatasaray
kira
pendikspor
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.Galatasaray açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220208/galatasaraya-transferi-olay-olmustu-ogulcan-caglayan-eyupspora-kiralandi-1053610848.html
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oğulcan çağlayan, galatasaray, kira, pendikspor
oğulcan çağlayan, galatasaray, kira, pendikspor
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Yeni adresi Pendikspor
13:04 16.01.2023 (güncellendi: 13:07 16.01.2023) Abone ol
Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.