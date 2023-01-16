https://sputniknews.com.tr/20230116/fazil-say-nazim-hikmetin-dogum-gununu-japonca-seslendirilen-eseriyle-kutladi-1065780855.html
Fazıl Say, Nazım Hikmet'in doğum gününü Japonca seslendirilen eseriyle kutladı
Fazıl Say, Nazım Hikmet'in doğum gününü Japonca seslendirilen eseriyle kutladı
Piyanist Fazıl Say birkaç ay önce Japonca seslendirilen 'Nazım Oratoryosu' eserinden bir kesiti paylaşarak Nazım Hikmet Ran'ın doğum gününü kutladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T08:44+0300
2023-01-16T08:44+0300
2023-01-16T08:48+0300
yaşam
nazım hikmet
japonca
fazıl say
doğum günü
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Piyanit Fazıl Say, şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın doğum gününü Japonya'da Japonca seslendirilen 'Nazım Oratoryosu' eseriyle kutladı. Say, Twitter hesabından kısa bir video paylaşıp şu ifadeleri kullandı: "Nazım Hikmet’i doğum gününde Japonya’dan bir selam ile analım isterim, bu görüntüleri ben de ilk kez dün seyrettim, beni çok etkiledi, 'Nazım Oratoryosu' eserim bir kaç ay önce Japonya’da 'japonca' olarak seslendirilmişti, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim."
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nazım hikmet, japonca, fazıl say, doğum günü
nazım hikmet, japonca, fazıl say, doğum günü
Fazıl Say, Nazım Hikmet'in doğum gününü Japonca seslendirilen eseriyle kutladı
08:44 16.01.2023 (güncellendi: 08:48 16.01.2023) Abone ol
Piyanist Fazıl Say birkaç ay önce Japonca seslendirilen 'Nazım Oratoryosu' eserinden bir kesiti paylaşarak Nazım Hikmet Ran'ın doğum gününü kutladı.
Piyanit Fazıl Say, şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın doğum gününü Japonya'da Japonca seslendirilen 'Nazım Oratoryosu' eseriyle kutladı.
Say, Twitter hesabından kısa bir video paylaşıp şu ifadeleri kullandı: "Nazım Hikmet’i doğum gününde Japonya’dan bir selam ile analım isterim, bu görüntüleri ben de ilk kez dün seyrettim, beni çok etkiledi, 'Nazım Oratoryosu' eserim bir kaç ay önce Japonya’da 'japonca' olarak seslendirilmişti, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim."