https://sputniknews.com.tr/20230116/fazil-say-nazim-hikmetin-dogum-gununu-japonca-seslendirilen-eseriyle-kutladi-1065780855.html

Fazıl Say, Nazım Hikmet'in doğum gününü Japonca seslendirilen eseriyle kutladı

Fazıl Say, Nazım Hikmet'in doğum gününü Japonca seslendirilen eseriyle kutladı

Piyanist Fazıl Say birkaç ay önce Japonca seslendirilen 'Nazım Oratoryosu' eserinden bir kesiti paylaşarak Nazım Hikmet Ran'ın doğum gününü kutladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T08:44+0300

2023-01-16T08:44+0300

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yaşam

nazım hikmet

japonca

fazıl say

doğum günü

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Piyanit Fazıl Say, şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın doğum gününü Japonya'da Japonca seslendirilen 'Nazım Oratoryosu' eseriyle kutladı. Say, Twitter hesabından kısa bir video paylaşıp şu ifadeleri kullandı: "Nazım Hikmet’i doğum gününde Japonya’dan bir selam ile analım isterim, bu görüntüleri ben de ilk kez dün seyrettim, beni çok etkiledi, 'Nazım Oratoryosu' eserim bir kaç ay önce Japonya’da 'japonca' olarak seslendirilmişti, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim."

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nazım hikmet, japonca, fazıl say, doğum günü