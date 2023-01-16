Eski vekil, bakan, siyasi parti başkanlarından İmamoğlu'na ziyaret: 'Bu destek beni gururlandırdı'

"Bu destek beni gururlandırdı. Eski TBMM başkanlarımız, siyasi partilerimizin eski genel başkanları ve vekillerimiz, eski bakanlarımız ve belediye başkanlarımız bugün destek ziyaretinde bulundular. Hepsinin sözü ortak; milletin kararını ancak millet değiştirir."