Eski vekil, bakan, siyasi parti başkanlarından İmamoğlu'na ziyaret: 'Bu destek beni gururlandırdı'
19:39 16.01.2023 (güncellendi: 19:47 16.01.2023)
© AFP 2023 / YASIN AKGULİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, eski TBMM başkanları, siyasi parti genel başkanları, vekil ve bakanlardan İBB'ye destek ziyareti gerçekleştirildiğini duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan 'destek ziyareti' paylaşımında bulundu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"Bu destek beni gururlandırdı. Eski TBMM başkanlarımız, siyasi partilerimizin eski genel başkanları ve vekillerimiz, eski bakanlarımız ve belediye başkanlarımız bugün destek ziyaretinde bulundular. Hepsinin sözü ortak; milletin kararını ancak millet değiştirir."
Bu destek beni gururlandırdı.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2023
Eski TBMM başkanlarımız, siyasi partilerimizin eski genel başkanları ve vekillerimiz, eski bakanlarımız ve belediye başkanlarımız bugün destek ziyaretinde bulundular. Hepsinin sözü ortak; milletin kararını ancak millet değiştirir. pic.twitter.com/1Bw9PAWUKD