Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230116/eski-vekil-bakan-siyasi-parti-baskanlarindan-imamogluna-ziyaret-bu-destek-beni-gururlandirdi-1065809201.html
Eski vekil, bakan, siyasi parti başkanlarından İmamoğlu'na ziyaret: 'Bu destek beni gururlandırdı'
Eski vekil, bakan, siyasi parti başkanlarından İmamoğlu'na ziyaret: 'Bu destek beni gururlandırdı'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, eski TBMM başkanları, siyasi parti genel başkanları, vekil ve bakanlardan İBB'ye destek ziyareti... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:39+0300
2023-01-16T19:47+0300
ekrem imamoğlu
politika
ziyaret
ibb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064864388_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a364410d69b0445da5a1faa2abf10272.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan 'destek ziyareti' paylaşımında bulundu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064864388_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_784060ff2dd46cf026d6959145793cec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, ziyaret, ibb
ekrem imamoğlu, ziyaret, ibb

Eski vekil, bakan, siyasi parti başkanlarından İmamoğlu'na ziyaret: 'Bu destek beni gururlandırdı'

19:39 16.01.2023 (güncellendi: 19:47 16.01.2023)
© AFP 2023 / YASIN AKGULİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, eski TBMM başkanları, siyasi parti genel başkanları, vekil ve bakanlardan İBB'ye destek ziyareti gerçekleştirildiğini duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan 'destek ziyareti' paylaşımında bulundu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu destek beni gururlandırdı. Eski TBMM başkanlarımız, siyasi partilerimizin eski genel başkanları ve vekillerimiz, eski bakanlarımız ve belediye başkanlarımız bugün destek ziyaretinde bulundular. Hepsinin sözü ortak; milletin kararını ancak millet değiştirir."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала