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https://sputniknews.com.tr/20230116/engelli-bakim-evindeki-dayak-goruntuleri-ortaya-cikti-1065799983.html
Engelli bakım evindeki dayak görüntüleri ortaya çıktı: 22 kişiye hapis istemi
Engelli bakım evindeki dayak görüntüleri ortaya çıktı: 22 kişiye hapis istemi
Eskişehir'de Selim Serdaroğlu’nun özel engelli bakım merkezinde merkezinde dövüldüğü iddiasıyla aile, savcılığa başvurdu. Soruşturma dosyasına giren güvenlik... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T15:13+0300
2023-01-16T15:14+0300
yaşam
engelli
bakım evi
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Sakarya’da oturan Ömer Serdaroğlu, rahatsızlıkları dolayısıyla bakımını sürdüremediği yüzde 78 zihinsel engelli oğlu Selim Serdaroğlu’nu, 2017 yılı ağustos ayında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan özel bir zihinsel engelli bakım merkezine yerleştirdi.Baba Serdaroğlu, yaklaşık 8 ay bakım merkezinde kalan oğlunun yüzde 78 olan engel durumunun yüzde 90’a yükseldiğini, vücudunda morluklar olmasına ve kalça kırığına rağmen hastaneye sevkinin 12 gün sonra yapıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.Baba Serdaroğlu, sürekli ziyaret ettikleri oğlunun bakım merkezinde dayak atılarak kötü muamele gördüğünü iddia etti.Başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2020 yılında hazırlanan iddianamede, 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında Selim Serdaroğlu’nun tek başına yardım almaksızın yürüyebildiği ancak yatak odasına girdikten yaklaşık 1 saat sonra yürümekte zorlandığı ve personelin farklı saatlerde Serdaroğlu’nu kollarından ile bacaklarından tutup taşıyarak odasına götürüldüğünün tespit edildiği bilgisine yer verildi.Bilirkişi kusurlu bulduBilirkişi raporunda engelli bakım merkezi personelinin yanı sıra kurum müdürü ve sahibinin de kusurlu bulunduğu belirtildi. Raporda, odada tek başına bulunduğu esnada düşerek, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek mahiyette olmayan, vücuttaki kemik kırığının hayat fonksiyonu ağır (4) derecede etkileyecek nitelikte, duyu ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflayacak şekilde yaralandığına dikkat çekildi.Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kalça ameliyatının ardından tedavi gören Selim Serdaroğlu, 2020 yılı kasım ayında hayatını kaybederken Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne aralarında bakıcı, sağlık personeli ve kurum müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli hakkında dava açıldı.Savcılık cezada artırım talep ettiİddianamede odada yalnızken düşerek kalçasını kırdığı belirtilen Selim Serdaroğlu için sanıklar Aysun Y., Ayşe G., Bedia K., Damla K., Emin D., Esma U., Fatmagül U., Fikriye O., Gizem Ç., Hamide B., Havva Ç., İrem Ç., Merve Ç., Özge E., Rabia K., Seferihan Y., Selahattin Serhat D., Soner G., Tuğçe Y., Ummahan Cansu E., Yağmur T. ve Yusuf G. hakkında ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.Savcılık ayrıca sanıklara verilecek cezada 2 kez yarı oranında artırım talep etti.Baba Ömer Serdaroğlu, savcılıkta verdiği ifadesinde, “12 Nisan 2018’de Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği’nden arayan polis, Selim'in düşerek yaralandığı bilgisini vermesi üzerine ifade verdim ancak o tarihte şikayetçi olmadım. Diğer oğlum Kerim beni telefonla arayarak, Selim’in tekerlekli sandalyede oturur vaziyette ve yürüyemediğini söyledi'' diyerek sözlerine şunları ekledi:''Bunun üzerine kurum müdürünü aradım, durumunu Selim’in durumunu sorduğumda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını cevabını aldım. Oğlumun sevk edildiği hastaneye gittim Ameliyat olduğunu öğrendim ve doktor kalça kırığının 15-20 gün öncesine ait olduğunu söyledi. Bu kırıkların darp neticesinde olup olamayacağı hakkında görüş veremeyeceğini söyledi. Tüm bu sebeplerle oğlunun düşmesinde kusur ve ihmali olan ya da oğlumu darbeden şahıs veya kurumdan şikayetçiyim''Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 22 sanık tutuksuz yargılanıyor.
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engelli, bakım evi
engelli, bakım evi

Engelli bakım evindeki dayak görüntüleri ortaya çıktı: 22 kişiye hapis istemi

15:13 16.01.2023 (güncellendi: 15:14 16.01.2023)
© FotoğrafEngelli bakım evindeki dayak görüntüleri ortaya çıktı
Engelli bakım evindeki dayak görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© Fotoğraf
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Eskişehir'de Selim Serdaroğlu’nun özel engelli bakım merkezinde merkezinde dövüldüğü iddiasıyla aile, savcılığa başvurdu. Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda 22 şüpheli hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sakarya’da oturan Ömer Serdaroğlu, rahatsızlıkları dolayısıyla bakımını sürdüremediği yüzde 78 zihinsel engelli oğlu Selim Serdaroğlu’nu, 2017 yılı ağustos ayında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan özel bir zihinsel engelli bakım merkezine yerleştirdi.

Baba Serdaroğlu, yaklaşık 8 ay bakım merkezinde kalan oğlunun yüzde 78 olan engel durumunun yüzde 90’a yükseldiğini, vücudunda morluklar olmasına ve kalça kırığına rağmen hastaneye sevkinin 12 gün sonra yapıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.
Baba Serdaroğlu, sürekli ziyaret ettikleri oğlunun bakım merkezinde dayak atılarak kötü muamele gördüğünü iddia etti.
Başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2020 yılında hazırlanan iddianamede, 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında Selim Serdaroğlu’nun tek başına yardım almaksızın yürüyebildiği ancak yatak odasına girdikten yaklaşık 1 saat sonra yürümekte zorlandığı ve personelin farklı saatlerde Serdaroğlu’nu kollarından ile bacaklarından tutup taşıyarak odasına götürüldüğünün tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Bilirkişi kusurlu buldu

Bilirkişi raporunda engelli bakım merkezi personelinin yanı sıra kurum müdürü ve sahibinin de kusurlu bulunduğu belirtildi. Raporda, odada tek başına bulunduğu esnada düşerek, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek mahiyette olmayan, vücuttaki kemik kırığının hayat fonksiyonu ağır (4) derecede etkileyecek nitelikte, duyu ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflayacak şekilde yaralandığına dikkat çekildi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kalça ameliyatının ardından tedavi gören Selim Serdaroğlu, 2020 yılı kasım ayında hayatını kaybederken Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne aralarında bakıcı, sağlık personeli ve kurum müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli hakkında dava açıldı.

Savcılık cezada artırım talep etti

İddianamede odada yalnızken düşerek kalçasını kırdığı belirtilen Selim Serdaroğlu için sanıklar Aysun Y., Ayşe G., Bedia K., Damla K., Emin D., Esma U., Fatmagül U., Fikriye O., Gizem Ç., Hamide B., Havva Ç., İrem Ç., Merve Ç., Özge E., Rabia K., Seferihan Y., Selahattin Serhat D., Soner G., Tuğçe Y., Ummahan Cansu E., Yağmur T. ve Yusuf G. hakkında ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık ayrıca sanıklara verilecek cezada 2 kez yarı oranında artırım talep etti.
Baba Ömer Serdaroğlu, savcılıkta verdiği ifadesinde, “12 Nisan 2018’de Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği’nden arayan polis, Selim'in düşerek yaralandığı bilgisini vermesi üzerine ifade verdim ancak o tarihte şikayetçi olmadım. Diğer oğlum Kerim beni telefonla arayarak, Selim’in tekerlekli sandalyede oturur vaziyette ve yürüyemediğini söyledi'' diyerek sözlerine şunları ekledi:
''Bunun üzerine kurum müdürünü aradım, durumunu Selim’in durumunu sorduğumda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını cevabını aldım. Oğlumun sevk edildiği hastaneye gittim Ameliyat olduğunu öğrendim ve doktor kalça kırığının 15-20 gün öncesine ait olduğunu söyledi. Bu kırıkların darp neticesinde olup olamayacağı hakkında görüş veremeyeceğini söyledi. Tüm bu sebeplerle oğlunun düşmesinde kusur ve ihmali olan ya da oğlumu darbeden şahıs veya kurumdan şikayetçiyim''

Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 22 sanık tutuksuz yargılanıyor.
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