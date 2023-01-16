https://sputniknews.com.tr/20230116/elon-musk-takipcilerine-sordu-instagram-mi-twitter-mi-daha-iyi-1065794528.html
Elon Musk takipçilerine sordu: Instagram mı, Twitter mı daha iyi?
Elon Musk takipçilerine sordu: Instagram mı, Twitter mı daha iyi?
Elon Musk, Twitter üzerinden takipçilerine iki popüler platformu kıyaslayan bir soru sordu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T13:19+0300
2023-01-16T13:19+0300
2023-01-16T13:19+0300
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Twitter'ı satın almadan önce de aktif bir şekilde kullanan Elon Musk, takipçilerine bir soru sordu. Genellikle Twitter'a getirmeyi planladığı özellikleri takipçilerine soran ve oradaki reaksiyona göre özelliği getirmeye ya da kaldırmaya karar veren Musk, 'Twitter mı Instagram mı daha iyi?' diye sordu.Sorunun net bir cevabı henüz yokCumhuriyet'in aktardığına göre Musk'ın sorduğu bu soru milyonlarca kişiye ulaştı ve farklı cevaplar geldi.Musk, "Instagram insanları depresyona sokarken, Twitter kızdırıyor. Peki, hangisi daha iyi?" diye sordu. Bu sorunun ardından farklı cevaplar veren takipçiler, Instagram'ın insanların psikolojisini ve beden algısını bozduğunu yazarken, sahte hayatların pohpohlanmasının da sürekli köpürtüldüğünü düşündüğünü aktardı. Twitter'ın bazen sinir bozucu olmasına rağmen Instagram kadar 'sahte ve gösteriş' odaklı bir platform olmadığı için daha iyi olduğu söylendi.Twitter'ın kendi içinde sorunları olmasına rağmen, Instagram'ın TikTok gibi olmaya çalışması da kullanıcıları rahatsız etmiş gibi duruyor. Musk'ın tweet'inin altında verilen cevaplarda bu aktarılıyor.Yaklaşık 34 milyon kişiye ulaşan paylaşım, 31 binin üzerinde RT, 13 bine yakın alıntılanma ve 350 binin üzerinde beğeni ile gündemde bir süre kalacak gibi görünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/musk-twitterin-gelirlerimi-artirmak-icin-kullanici-adlarini-satmayi-dusunuyor-1065671949.html
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elon musk, instagram, twitter
elon musk, instagram, twitter
Elon Musk takipçilerine sordu: Instagram mı, Twitter mı daha iyi?
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Elon Musk, Twitter üzerinden takipçilerine iki popüler platformu kıyaslayan bir soru sordu.
Twitter'ı satın almadan önce de aktif bir şekilde kullanan Elon Musk, takipçilerine bir soru sordu. Genellikle Twitter'a getirmeyi planladığı özellikleri takipçilerine soran ve oradaki reaksiyona göre özelliği getirmeye ya da kaldırmaya karar veren Musk, 'Twitter mı Instagram mı daha iyi?' diye sordu.
Sorunun net bir cevabı henüz yok
Cumhuriyet'in aktardığına göre Musk'ın sorduğu bu soru milyonlarca kişiye ulaştı ve farklı cevaplar geldi.
Musk, "Instagram insanları depresyona sokarken, Twitter kızdırıyor. Peki, hangisi daha iyi?" diye sordu. Bu sorunun ardından farklı cevaplar veren takipçiler, Instagram'ın insanların psikolojisini ve beden algısını bozduğunu yazarken, sahte hayatların pohpohlanmasının da sürekli köpürtüldüğünü düşündüğünü aktardı. Twitter'ın bazen sinir bozucu olmasına rağmen Instagram kadar 'sahte ve gösteriş' odaklı bir platform olmadığı için daha iyi olduğu söylendi.
Twitter'ın kendi içinde sorunları olmasına rağmen, Instagram'ın TikTok gibi olmaya çalışması da kullanıcıları rahatsız etmiş gibi duruyor. Musk'ın tweet'inin altında verilen cevaplarda bu aktarılıyor.
Yaklaşık 34 milyon kişiye ulaşan paylaşım, 31 binin üzerinde RT, 13 bine yakın alıntılanma ve 350 binin üzerinde beğeni ile gündemde bir süre kalacak gibi görünüyor.