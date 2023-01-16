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Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nde Altın Artemis heyecanı
Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nde Altın Artemis heyecanı
41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena’da yapılan güreşlerle sona erdi. Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T11:37+0300
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Efes Selçuk’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde Pamucak Arena’yı dolduran her yaştan on binlerce deve güreşi tutkunu, hem piknik yaptı hem de festivalin tadını çıkardı.
izmir
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fotoğraf, izmir, selçuk, deve güreşi, festival, фото
fotoğraf, izmir, selçuk, deve güreşi, festival, фото

Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nde Altın Artemis heyecanı

11:37 16.01.2023
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41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena’da yapılan güreşlerle sona erdi. Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti.
Efes Selçuk’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde Pamucak Arena’yı dolduran her yaştan on binlerce deve güreşi tutkunu, hem piknik yaptı hem de festivalin tadını çıkardı.
© AA

Seyirci sayısıyla geçtiğimiz yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan, yabancı basının da yoğun ilgiyle takip ettiği Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali 41. kez İzmir Selçuk'ta gerçekleşti.

Seyirci sayısıyla geçtiğimiz yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan, yabancı basının da yoğun ilgiyle takip ettiği Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali 41. kez İzmir Selçuk&#x27;ta gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
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© AA

Seyirci sayısıyla geçtiğimiz yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan, yabancı basının da yoğun ilgiyle takip ettiği Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali 41. kez İzmir Selçuk'ta gerçekleşti.

© AA

Türkiye’nin tek uluslararası deve güreşi festivali olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi.

Türkiye’nin tek uluslararası deve güreşi festivali olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

Türkiye’nin tek uluslararası deve güreşi festivali olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi.

© AA

Festival alanına beraberindeki CHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve kurum amirleri ile birlikte büyük bir coşkuyla giren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alkışlar eşliğinde festivale katılanları selamladı.

Festival alanına beraberindeki CHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve kurum amirleri ile birlikte büyük bir coşkuyla giren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alkışlar eşliğinde festivale katılanları selamladı. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA

Festival alanına beraberindeki CHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve kurum amirleri ile birlikte büyük bir coşkuyla giren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alkışlar eşliğinde festivale katılanları selamladı.

© AA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tüm katılımcılar 41. Uluslararası Efes Selçuk Festivali’nin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesi için Cazgır Halil Coşkun eşliğinde dua etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tüm katılımcılar 41. Uluslararası Efes Selçuk Festivali’nin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesi için Cazgır Halil Coşkun eşliğinde dua etti. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tüm katılımcılar 41. Uluslararası Efes Selçuk Festivali’nin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesi için Cazgır Halil Coşkun eşliğinde dua etti.

© AA

Güreşler öncesinde açılış konuşması yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bu yıl 41. sini düzenlediğimiz Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Keyifle, sağlıkla geçecek bir gün diliyorum" dedi.

Güreşler öncesinde açılış konuşması yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bu yıl 41. sini düzenlediğimiz Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Keyifle, sağlıkla geçecek bir gün diliyorum&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA

Güreşler öncesinde açılış konuşması yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bu yıl 41. sini düzenlediğimiz Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Keyifle, sağlıkla geçecek bir gün diliyorum" dedi.

© AA / Hasan Uçar

Sengel, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına gireceğimiz bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, tek ve ebedi liderimize yakışır şekilde çiçeklendiğimiz yarınlar olsun. Efes Selçuk Deve Güreşleri bölgenin en keyifli, en kalabalık, en dostça yapılan deve güreşleridir. O yüzden iş birliğimiz ile birlikte Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfı’na ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” diye devam etti.

Sengel, &quot;Cumhuriyetimizin 100. Yılına gireceğimiz bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, tek ve ebedi liderimize yakışır şekilde çiçeklendiğimiz yarınlar olsun. Efes Selçuk Deve Güreşleri bölgenin en keyifli, en kalabalık, en dostça yapılan deve güreşleridir. O yüzden iş birliğimiz ile birlikte Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfı’na ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” diye devam etti. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Hasan Uçar

Sengel, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına gireceğimiz bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, tek ve ebedi liderimize yakışır şekilde çiçeklendiğimiz yarınlar olsun. Efes Selçuk Deve Güreşleri bölgenin en keyifli, en kalabalık, en dostça yapılan deve güreşleridir. O yüzden iş birliğimiz ile birlikte Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfı’na ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” diye devam etti.

© AA

41. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’nde Altın Artemis heyecanı da yaşandı. Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti. Altın Artemis ödülleri deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

41. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’nde Altın Artemis heyecanı da yaşandı. Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti. Altın Artemis ödülleri deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA

41. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’nde Altın Artemis heyecanı da yaşandı. Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti. Altın Artemis ödülleri deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

© AA

On binleri Pamucak Güreş Arenası’nda buluşturan festivalde pehlivan develerin bir güreşi de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden belediye personeli güreş sever Mehmet Özler anısına gerçekleşti.

On binleri Pamucak Güreş Arenası’nda buluşturan festivalde pehlivan develerin bir güreşi de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden belediye personeli güreş sever Mehmet Özler anısına gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA

On binleri Pamucak Güreş Arenası’nda buluşturan festivalde pehlivan develerin bir güreşi de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden belediye personeli güreş sever Mehmet Özler anısına gerçekleşti.

© AA

41. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti.

41. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA

41. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti.

© AA

Festivalde renkli görüntüler oluştu.

Festivalde renkli görüntüler oluştu. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA

Festivalde renkli görüntüler oluştu.

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