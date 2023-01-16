Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nde Altın Artemis heyecanı

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Sengel, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına gireceğimiz bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, tek ve ebedi liderimize yakışır şekilde çiçeklendiğimiz yarınlar olsun. Efes Selçuk Deve Güreşleri bölgenin en keyifli, en kalabalık, en dostça yapılan deve güreşleridir. O yüzden iş birliğimiz ile birlikte Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfı’na ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” diye devam etti.