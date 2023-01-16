https://sputniknews.com.tr/20230116/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065783148.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.79 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.41 TL’de yer alıyor. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T09:45+0300

2023-01-16T09:45+0300

2023-01-16T10:08+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

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Dolar haftaya 18.79 TL'den işlem görerek başladı. Euro/TL ise 20.41 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1924 dolar seviyesinde yer alırken, gram altında yükseliş sürüyor. Gram altın 1162 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1952 lira, yarım altın 3904 lira, cumhuriyet altını 7777 liradan el değiştiriyor.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0.57 artışla 5.013.16 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.59 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,23 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki düşüşte, bu hafta açıklanacak petrol talebi görünümü ve ekonomik veriler öncesinde piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yarın, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ise çarşamba günü yayımlanacak aylık petrol piyasaları raporuna odaklandı. Çin'deki ekonomik toparlanma karşısında OPEC ve IEA'nın küresel petrol talebi öngörüleri bekleniyor.Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri de piyasalarda güçlü kalmaya devam ediyor.Kripto para piyasalarında son durum ne?Kripto para piyasalarındaki olumlu hava yeni haftaya da taşındı.Saat 9.20 itibariyle piyasalar yüzde 2.5 yükselerek 1.04 trilyon dolara çıktı.Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.4 yükseldi. BTC'nin fiyatı 21 bin 187 dolara çıktı. Bitcoin 21 bin dolar barajını aşarken piyasa hakimiyeti ise 39.25 seviyesinde geziniyor.Ethereum ise BTC'ye oranla daha fazla yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.3 artarak bin 579 dolara çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230113/gram-altin-rekor-kirmaya-devam-ediyor-1065700747.html

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