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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le Ankara'da bir araya geldi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:14+0300
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mevlüt çavuşoğlu
suriye
türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi'yle Geir Pedersen'le görüştü.Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'na, siyasi sürece ve Anayasa Komitesi'ne desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, suriye, geir pedersen
mevlüt çavuşoğlu, suriye, geir pedersen

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

19:14 16.01.2023
© AADışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi'yle Geir Pedersen'le görüştü.
Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'na, siyasi sürece ve Anayasa Komitesi'ne desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.
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