https://sputniknews.com.tr/20230116/cumhurbaskani-erdogan-sule-yuksel-senler-hem-direnisin-hem-de-dirilisin-semboluydu-1065787954.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete anayasa değişikliği tepkisi: 'Ziyareti kabul etmediler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete anayasa değişikliği tepkisi: 'Ziyareti kabul etmediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü için Anayasa teklifine değinen Erdoğan, "Böyle bir meselede ipe un serilmesini ne kadınlarımız ne milletimiz... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T11:43+0300

2023-01-16T11:43+0300

2023-01-16T12:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Şule Yüksel Şenler seçkin bir insandı. Mücadeleyle geçen ömrü boyunca yürekli bir dava kadınıydı. Toplum yapısıyla ilgili yazıları büyük bir dönüşüme öncüydü.Şule Yüksel Şenler dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi ama bunlar Şule Yüksel Şenler'i inandığı yolda yürümekten alıkoymadı.Faşizmin kol gezdiği karanlık yıllarda Şule Yüksel Şenler gençlerimize özgüven aşılamıştır.Tüm baskı ve tehditlere rağmen Şule Yükse hanım hem direnişin hem dirilişin sembolü oldu. Üniversite kapılarında gözyaşı döken başörtülü kızlarımızın acılarını dindirdik.İmam Hatip okullarına ve meslek liselerimize yönelik katsayı zulmü gibi adaletsizlikleri ortadan kaldırdık.27 Mayıs'tan 12 Eylül ve 28 Şubat'a kadar darbelerin mağdur ettiği toplum kesimlerinin haklarını iade ettik.Anayasa teklifi yasalaşınca reform sürecimizin adeta tacı olacak. Düzenleme yasalaştığında kimse sosyal medya üzerinden eski yaraları deşemeyecek. Madem bunu söyledin, anayasal zemine oturtalım dedik.Kadınların en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacaktır.Arkadaşlarım ziyaret etmek istedi, kabul etmediler. Teklifimizle kadınlarımızın haklarını güçlendireceğiz. Özgürlük kılıfı altında aile müessesesinin yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsünün millet varlığımızı zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz.400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine Meclis'in cevap vermesini bekliyoruz. Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletin demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz, ne kadınlarımız affedecektir."

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recep tayyip erdoğan, haberler