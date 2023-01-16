https://sputniknews.com.tr/20230116/chpli-aytug-atici-hdp-secmeninin-oyuna-ihtiyacimiz-var-1065829269.html

CHP’li Aytuğ Atıcı: HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var

CHP’li Aytuğ Atıcı: HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündemi, SADAT, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Umre paylaşımı ve seçimler oldu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T21:00+0300

2023-01-16T21:00+0300

2023-01-17T13:13+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

aytuğ atıcı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065829086_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_94d979adfea79f32abcbbfa3e202e0b1.jpg

CHP’li Aytuğ Atıcı: ‘HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var CHP’li Aytuğ Atıcı: ‘HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var’

Enver Aysever’in Yolcu Yolunda Gerek programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi Eğitim Sorulusu Aytuğ Atıcı, seçimlerde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayınının HDP’nin oyuna da ihtiyacı olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP seçmeninden oy alabileceğini belirten Atıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Umre ziyareti sırasında yaptığı paylaşımla ilgili de konuştu.CHP’li Atıcı: İmamoğlu Umre fotoğrafı paylaşımını siyasi amaçla yaptıysa kaybettirirSADAT’ın TV100’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayını sırasında reklam vermesini değerlendiren CHP’li Aytuğ Atıcı, SADAT’ı “İktidarın bazı kesimleri korkutmak, sindirmek amacıyla bizzat oluşturup beslediği bir yapı olarak görüyorum” şeklinde tanımladı.Enver Aysever, Atıcı’ya İBB Başkanı İmamoğlu Umre’ye gidip oradan fotoğraf vermesini de sordu. Atıcı, bunun laiklikle çelişip çelişmediğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:‘Ben de umreye giden bir insanım, ben de umrede fotoğraflar çektirdim ve laiklik çizgimden asla ödün vermedim, vermem de. Burada Sayın İmamoğlu’nun verdiği fotoğraftan ziyade yönettiği İstanbul’da laik çizgiden uzaklaşıp uzaklaşmadığına bakarım ben. Ekrem İmamoğlu’nun bunu siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu’na kaybettirir. Fakat safiyane duygularla yaptıysa o zaman halkın gözünde yücelir. O nedenle biraz zaman tanımak isterim.‘HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var’Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Atıcı, kendisinin daha önce Kılıçdaroğlu’na karşı yarışmış biri olmasına rağmen onu desteklediğini söyledi. Atıcı şu ifadeleri kullandı:‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerektiğini, hatta bunun görev olduğunu düşünüyorum. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmış, CHP’ye genel başkan olmak istemiş, Sayın Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek istemiş biri olarak söyledim.Siyasette matematik her zaman işlemez ama matematiksiz de hiçbir şey olmaz. Adı geçen adaylar içerisinde Kürt seçmenin oyunu sorunsuz biçimde alabilecek en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Millet İttifakı’nın oyu yüzde 45-50 arası görünüyor. Yani riskli bölgede. O nedenle bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var.’

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

radyo, aytuğ atıcı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), аудио