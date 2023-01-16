https://sputniknews.com.tr/20230116/bloomberg-rusyadan-deniz-yoluyla-petrol-sevkiyati-bir-haftada-yuzde-30-artti-1065808042.html
Bloomberg: Rusya’dan deniz yoluyla petrol sevkiyatı bir haftada yüzde 30 arttı
Bloomberg: Rusya’dan deniz yoluyla petrol sevkiyatı bir haftada yüzde 30 arttı
Rusya’nın deniz yoluyla gerçekleştirdiği petrol ihracatının Nisan 2022’den bu yana rekor rakama ulaştığı bildirildi. Toplamda ihraç edilen Rus petrolün geçen... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:07+0300
2023-01-16T19:07+0300
2023-01-16T19:07+0300
ekonomi
rusya
petrol
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Bloomberg’in aktardığına göre, Baltık Denizi üzerinden yapılan sevkiyat, bir önceki haftaya göre günlük 626 bin varil, Karadeniz üzerinden yüzde 47 arttı. Toplamda, Rusya’nın deniz yoluyla petrol ihracatı 13 Ocak itibariyle, bir önceki haftaya göre günlük 550 bin varil artarak 3 milyon 60 bin varile ulaştı.Deniz yoluyla taşınan petroldeki artış, Avrupa’ya boru hatlarıyla taşınan petroldeki düşüşle ilişkilendiriliyor. Fakat haberde, Avrupa ülkelerinde Ocak ayındaki anormal sıcaklar nedeniyle sevkiyatta meydana gelen azalma dikkate alınmadı.Bununla birlikte Rusya’nın, ham petrol ihracat vergilerinden elde ettiği gelirde büyük artış gözlemlenmediğine dikkat çeken Bloomberg, geçen haftaki tüm teslimlere, ocak ayının daha düşük orana sahip vergi uygulanırken bazı kargolar için de aralık ayı oranları hesaplandığını bildirdi.Rus petrolünün AB ülkelerine deniz yoluyla tedarikine getirilen yasak 5 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Bloomberg’in haberine göre, şimdi Baltık Denizi’ndeki limanlardan Hindistan’a petrol sevkiyatı ortalama 31 gün sürüyor. Bu bağlamda, Rusya'dan petrol tedariki için gemi sağlamaya hazır olan şirketlerin listesi önemli ölçüde azaldı.Aynı zamanda 5 Aralık’tan itibaren, deniz yoluyla petrol sevkiyatına fiyat tavanı da getirildi. Tavan varil başına 60 dolar olarak belirlendi. Buna yanıt olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şahsi izni olmadan Rus petrol ve ürünlerinin tavan fiyattan satılmasını yasakladı. Rusya Maliye Bakanlığı, bütçenin bu yüzden Ocak ayında kaybedeceği gelirin 54 milyar 500 milyon ruble olacağı tahmininde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230112/lukasenko-rusya-ile-ortak-gaz-ve-petrol-pazarlarinin-olusturulmasi-konusunda-anlastik-1065685351.html
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rusya, petrol
Bloomberg: Rusya’dan deniz yoluyla petrol sevkiyatı bir haftada yüzde 30 arttı
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Rusya’nın deniz yoluyla gerçekleştirdiği petrol ihracatının Nisan 2022’den bu yana rekor rakama ulaştığı bildirildi. Toplamda ihraç edilen Rus petrolün geçen bir hafta içinde yüzde 30 veya günlük 876 bin varil artarak 3 milyon 800 bin varile ulaştığı belirtildi.
Bloomberg’in aktardığına göre, Baltık Denizi üzerinden yapılan sevkiyat, bir önceki haftaya göre günlük 626 bin varil, Karadeniz üzerinden yüzde 47 arttı. Toplamda, Rusya’nın deniz yoluyla petrol ihracatı 13 Ocak itibariyle, bir önceki haftaya göre günlük 550 bin varil artarak 3 milyon 60 bin varile ulaştı.
Deniz yoluyla taşınan petroldeki artış, Avrupa’ya boru hatlarıyla taşınan petroldeki düşüşle ilişkilendiriliyor. Fakat haberde, Avrupa ülkelerinde Ocak ayındaki anormal sıcaklar nedeniyle sevkiyatta meydana gelen azalma dikkate alınmadı.
Bununla birlikte Rusya’nın, ham petrol ihracat vergilerinden elde ettiği gelirde büyük artış gözlemlenmediğine dikkat çeken Bloomberg, geçen haftaki tüm teslimlere, ocak ayının daha düşük orana sahip vergi uygulanırken bazı kargolar için de aralık ayı oranları hesaplandığını bildirdi.
Rus petrolünün AB ülkelerine deniz yoluyla tedarikine getirilen yasak 5 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Bloomberg’in haberine göre, şimdi Baltık Denizi’ndeki limanlardan Hindistan’a petrol sevkiyatı ortalama 31 gün sürüyor. Bu bağlamda, Rusya'dan petrol tedariki için gemi sağlamaya hazır olan şirketlerin listesi önemli ölçüde azaldı.
Aynı zamanda 5 Aralık’tan itibaren, deniz yoluyla petrol sevkiyatına fiyat tavanı da getirildi. Tavan varil başına 60 dolar olarak belirlendi. Buna yanıt olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şahsi izni olmadan Rus petrol ve ürünlerinin tavan fiyattan satılmasını yasakladı. Rusya Maliye Bakanlığı, bütçenin bu yüzden Ocak ayında kaybedeceği gelirin 54 milyar 500 milyon ruble olacağı tahmininde bulundu.