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https://sputniknews.com.tr/20230116/bir-zamanlar-dunyanin-en-guzel-kadini-olarak-anilan-italyan-oyuncu-lollobrigida-hayatini-kaybetti-1065802748.html
Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti
Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:30+0300
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yaşam
gina lollobrigida
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oyuncu
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İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oynadığı filmlerle uluslararası çapta bir üne kavuşan ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan Gina Lollobrigida, Roma'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1927 yılında Roma'nın doğusundaki Subiaco'da dünyaya gelen Lollobrigida, 1950'li ve 60'lı yıllarda sahip olduğu şöhretle dünyanın pek çok yerinden oyuncuyla aynı filmde de rol aldı.
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gina lollobrigida, italyan, oyuncu
gina lollobrigida, italyan, oyuncu

Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti

16:30 16.01.2023 (güncellendi: 16:45 16.01.2023)
© AFP 2023 / TIZIANA FABI Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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Bir döneme damga vuran ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oynadığı filmlerle uluslararası çapta bir üne kavuşan ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan Gina Lollobrigida, Roma'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1927 yılında Roma'nın doğusundaki Subiaco'da dünyaya gelen Lollobrigida, 1950'li ve 60'lı yıllarda sahip olduğu şöhretle dünyanın pek çok yerinden oyuncuyla aynı filmde de rol aldı.


© AFP 2023 / - Gina Lollobrigida
 Gina Lollobrigida - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
Gina Lollobrigida
© AFP 2023 / -
© AFP 2023 / - Gina Lollobrigida
 Gina Lollobrigida - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
Gina Lollobrigida
© AFP 2023 / -
© Sputnik / Борис КауфманGina Lollobrigida ve Gagarin
Gina Lollobrigida ve Gagarin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
Gina Lollobrigida ve Gagarin
© Sputnik / Борис Кауфман
© SputnikGina Lollobrigida
Gina Lollobrigida - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
Gina Lollobrigida
© Sputnik
© Sputnik / Юрий АртамоновGina Lollobrigida
Gina Lollobrigida - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
Gina Lollobrigida
© Sputnik / Юрий Артамонов
© SputnikGina Lollobrigida
Gina Lollobrigida - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
Gina Lollobrigida
© Sputnik
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