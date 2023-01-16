https://sputniknews.com.tr/20230116/bir-zamanlar-dunyanin-en-guzel-kadini-olarak-anilan-italyan-oyuncu-lollobrigida-hayatini-kaybetti-1065802748.html

Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti

Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:30+0300

2023-01-16T16:30+0300

2023-01-16T16:45+0300

yaşam

gina lollobrigida

italyan

oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103094/13/1030941311_0:113:2041:1261_1920x0_80_0_0_49ab4fcb585386515803f90923334756.jpg

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oynadığı filmlerle uluslararası çapta bir üne kavuşan ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan Gina Lollobrigida, Roma'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1927 yılında Roma'nın doğusundaki Subiaco'da dünyaya gelen Lollobrigida, 1950'li ve 60'lı yıllarda sahip olduğu şöhretle dünyanın pek çok yerinden oyuncuyla aynı filmde de rol aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gina lollobrigida, italyan, oyuncu