https://sputniknews.com.tr/20230116/bir-zamanlar-dunyanin-en-guzel-kadini-olarak-anilan-italyan-oyuncu-lollobrigida-hayatini-kaybetti-1065802748.html
Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti
Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:30+0300
2023-01-16T16:30+0300
2023-01-16T16:45+0300
yaşam
gina lollobrigida
italyan
oyuncu
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İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oynadığı filmlerle uluslararası çapta bir üne kavuşan ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan Gina Lollobrigida, Roma'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1927 yılında Roma'nın doğusundaki Subiaco'da dünyaya gelen Lollobrigida, 1950'li ve 60'lı yıllarda sahip olduğu şöhretle dünyanın pek çok yerinden oyuncuyla aynı filmde de rol aldı.
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gina lollobrigida, italyan, oyuncu
gina lollobrigida, italyan, oyuncu
Bir zamanlar 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Lollobrigida, hayatını kaybetti
16:30 16.01.2023 (güncellendi: 16:45 16.01.2023) Abone ol
Bir döneme damga vuran ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oynadığı filmlerle uluslararası çapta bir üne kavuşan ve 'dünyanın en güzel kadını' olarak anılan Gina Lollobrigida, Roma'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1927 yılında Roma'nın doğusundaki Subiaco'da dünyaya gelen Lollobrigida, 1950'li ve 60'lı yıllarda sahip olduğu şöhretle dünyanın pek çok yerinden oyuncuyla aynı filmde de rol aldı.