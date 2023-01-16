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Bakan Nebati'den döviz açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en büyük çözünmesi yaşandı
Bakan Nebati'den döviz açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en büyük çözünmesi yaşandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı hedefleri programında konuşuyor. Bakan Nebati, "Bir yılı aşkın bir süre evvel yatırımı, istihdamı, üretimi... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T10:24+0300
2023-01-16T10:35+0300
ekonomi
türkiye
nureddin nebati
döviz
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Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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türkiye, nureddin nebati, döviz
türkiye, nureddin nebati, döviz

Bakan Nebati'den döviz açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en büyük çözünmesi yaşandı

10:24 16.01.2023 (güncellendi: 10:35 16.01.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı hedefleri programında konuşuyor. Bakan Nebati, "Bir yılı aşkın bir süre evvel yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız Türkiye Ekonomi Modelini hayata geçirdik. Kısa bir sürede Döviz Tevdiat Hesaplarında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düşüşe imza attık" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Bir yılı aşkın bir süre evvel yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız Türkiye Ekonomi Modelini hayata geçirdik. Türkiye Ekonomi Modeli ile önemli bir başarı hikâyesi yazdık. Nitekim küresel enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği, taşımacılık maliyetlerinin hızla yükseldiği, son yüzyılın en zor yıllarından biri olan 2022 yılında makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiğimizi vurgulamak isterim, bu açıdan 2022 çok özel bir yıl olmuştur. Kısa bir sürede Döviz Tevdiat Hesaplarında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düşüşe imza attık.
Türkiye borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylece, Borsa İstanbul 2022'de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı.
2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz.
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