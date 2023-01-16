https://sputniknews.com.tr/20230116/bakan-karaismailoglundan-ibbye-tatil-planlari-yapacaklarina-metro-planlari-yapsalar-keske-1065810281.html

Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB'ye: Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke

Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB'ye: Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Şu anki İBB, bırakın kendini yenilemeyi, AK Parti yönetimi altında yüzlerce hizmetle tanışan İstanbul'a hazıra... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T20:00+0300

2023-01-16T20:00+0300

2023-01-16T20:01+0300

adil karaismailoğlu

politika

ibb

ekrem imamoğlu

istanbul

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cebeci Mahallesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi temel atma ve Yatay Delgi Yağmur Suyu Kanalı açılış törenine katıldı.Belediyecilikte başarılı olmanın yolunun halkla iç içe olmaktan geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, halkın taleplerini çok iyi dinlemek, bu talepleri olabildiğince eksiksiz yerine getirmek gerektiğini kaydetti.Karaismailoğlu, AK Parti siyasetinin özünde 'önce millet' düsturunun olduğunu belirterek, kurulduğu günden bugüne AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet bulunduğunu, İstanbul'un, belediyeciliğin ve hizmetin ne olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gördüğünü söyledi.Erdoğan'ın, İBB Başkanı seçildikten sonra sadece 100 gün içinde su, imar planı, çöp, çevre kirliliği gibi temel sıkıntıları giderdiğini ve sorunları çözmek için gerekli adımları atıp çözdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, hayata geçirdiği yeniliklerle İstanbul'un, adeta çağ atladığını aktardı.Karaismailoğlu, Türkiye'nin her konuda Cumhurbaşkanı ve liderliğindeki AK Parti ile çok önemli mesafeler katettiğini belirterek, şunları kaydetti:'50 bin metrekarelik alana kapalı pazar, otopark ve galericiler sitesinin de bulunduğu devasa bir merkez kazandırıyoruz'Adil Karaismailoğlu, AK Partili belediyelerinin yaptığı çalışmalara değinirken, Sultangazi'de de ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerin yenilerinin bir bir hayata geçtiğini aktardı.Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Son 20 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için toplam 284 milyar liranın üstünde yatırım yaptık'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini, son 20 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için toplam 284 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını bildirdi.İstanbul'da hayata geçirilen metro projelerine değinen Karaismailoğlu, toplam uzunluğu yaklaşık 96 kilometre olan 6 hatta çalışmaların 7/24 esasıyla devam ettiğini söyledi.Karaismailoğlu, devamla şunları kaydetti:'İBB yönetimi Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Metro hattını yapmıyor'Pazar günü açılacak metro hattının Sultangazi'yi de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu metro hattının havaalanından devam ederek Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Halkalı'da Marmaray'a ulaşacağını bildirdi.Yeni hattın Fenertepe istasyonunun Sultangazi için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:'Pendik-Sabiha Gökçen Hattı'na tek bir katkıları yokken bir tivit ile projeyi sahipleneceklerini sandılar ama yanıldılarAdil Karaismailoğlu, planlarının belli olduğunu, hizmete, eser üretmeye devam ettiklerini, İstanbul'un her köşesine raylı sistemin eriştirilmesi gerektiğini aktardı.İBB'nin bu gerçeğin ne farkında ne de bunun onların umurunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından katılımcılar ve işçilerle fotoğraf çektirdi.

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adil karaismailoğlu, ibb, ekrem imamoğlu, istanbul