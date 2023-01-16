https://sputniknews.com.tr/20230116/bakan-akar-ingiltere-savunma-bakani-wallace-ile-gorustu-1065812059.html

Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T20:43+0300

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türkiye

hulusi akar

ben wallace

londra

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İngiliz mevkidaşının daveti üzerine İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Akar, İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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