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Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T20:43+0300
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İngiliz mevkidaşının daveti üzerine İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Akar, İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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hulusi akar, ben wallace, londra
hulusi akar, ben wallace, londra

Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

20:43 16.01.2023
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
İngiliz mevkidaşının daveti üzerine İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Akar, İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.
Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.
Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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