https://sputniknews.com.tr/20230116/bakan-akar-ingiltere-savunma-bakani-wallace-ile-gorustu-1065812059.html
Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T20:43+0300
2023-01-16T20:43+0300
2023-01-16T20:43+0300
türkiye
hulusi akar
ben wallace
londra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065811913_0:291:2609:1758_1920x0_80_0_0_7481877d549497dd7dc679837ecc25ed.jpg
İngiliz mevkidaşının daveti üzerine İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Akar, İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
türkiye
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065811913_0:47:2609:2003_1920x0_80_0_0_b300d133b6c9cb7cbc90e258df828495.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hulusi akar, ben wallace, londra
hulusi akar, ben wallace, londra
Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
İngiliz mevkidaşının daveti üzerine İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Akar, İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.
Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.
Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.