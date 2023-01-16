https://sputniknews.com.tr/20230116/babacan-iktidar-gezi-olaylarindan-sonra-troll-ordulari-olusturdu-1065794965.html

Babacan: İktidar, Gezi olaylarından sonra troll orduları oluşturdu

Babacan: İktidar, Gezi olaylarından sonra troll orduları oluşturdu

AK Parti'de olduğu dönemde Gezi olaylarına kadar troll hesapların bulunmadığını söyleyen Babacan, “İktidar Gezi olaylarından sonra kendi troll ordularını... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T13:22+0300

2023-01-16T13:22+0300

2023-01-16T13:22+0300

politika

deva partisi

ali babacan

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DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin kişilik troll ordusu var, başında da bakan müşaviri Emin Şen var" iddiasına ilişkin konuştu. AK Parti'de olduğu dönemde Gezi olaylarına kadar troll hesapların bulunmadığını söyleyen Babacan, “İktidar Gezi olaylarından sonra kendi troll ordularını oluşturdu. Şu andaki iktidar için kaynak sorunu yok” açıklamasını yaptı. Babacan, Altılı Masa'nın dağılacağı yönündeki iddialarına ilişkin de “Bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil" değerlendirmesinde bulundu.FOX TV'de Çalar Saat programına katılan Babacan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, Altılı Masa'nın dağılacağı yönündeki iddialarına ilişkin, masada birçok farklı fikrin bulunduğunu belirterek, "Kriz kelimesini asla kullanmamak lazım. Altılı Masa'da pek çok görüşte farklı görüşler var. Ama masaya oturduğumuzda herkes fikrini söylüyor. Bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil" dedi.Davos'a davet aldığını ve programa katılacağını söyleyen Babacan, "Davos’taki mesajımız, ‘Asla Türkiye’den vazgeçmeyin. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye seçimlerden sonra dünyayla barışık, dünyayla konuşan, alışveriş eden, sözünün gücü olan bir ülke olacak. Ülkemize güvenin’ olacak" şeklinde konuştu.Babacan, CHP’li Özel’in “8 bin kişilik trol ordusu" iddialarına ilişkin de “AK Parti'de olduğum dönemde Gezi olaylarına kadar troll hesaplar yoktu. İktidar Gezi olaylarından sonra kendi troll ordularını oluşturdu. Şu andaki iktidar için kaynak sorunu yok” değerlendirmesinde bulundu.

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