https://sputniknews.com.tr/20230116/antalya-turizmde-2023e-hizli-giris-yapti-gecen-yila-yuzde-615-fark-1065801884.html

Antalya turizmde 2023'e hızlı giriş yaptı: Geçen yıla yüzde 61.5 fark

Antalya turizmde 2023'e hızlı giriş yaptı: Geçen yıla yüzde 61.5 fark

Antalya'ya 2023 yılının ilk 15 gününde bin 135 uçakla 118 bin 762 turist gelirken, söz konusu rakamlar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 61.5 artış... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T15:58+0300

2023-01-16T15:58+0300

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antalya

rus turist

ekonomi

tatil

uçak

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Antalya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turizme hızlı giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, Antalya’ya yılın ilk 15 gününde bin 135 uçakla 118 bin 762 turist geldi. 2022 yılının aynı döneminde 760 uçakla 73 bin 536 turistin geldiği Antalya'da yüzde 61.5'lik artış görüldü.Kente gelen turistlerin ülkelere dağılımında ise Rus turistler 36 bin 83 ile birinci sırada yer alırken, Rusları 31 bin 590’la Almanlar, 9 bin 920 ile İngiliz turistler ve 6 bin 625 ile İsrailli turistler takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20230116/alkolsuz-tatil-teetotal-raporu-turkiye-en-cok-tercih-edilen-ikinci-ulke--1065785704.html

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