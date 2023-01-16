https://sputniknews.com.tr/20230116/altili-masa-cumhurbaskani-adayi-ile-birlikte-ust-duzey-kamu-yonetici-adaylarini-da-belirleyecek-1065801035.html

Altılı masa, cumhurbaşkanı adayı ile birlikte üst düzey kamu yöneticisi adaylarını da belirleyecek

Altılı masa, cumhurbaşkanı adayı ile birlikte üst düzey kamu yöneticisi adaylarını da belirleyecek

Altılı masa parlamenter sisteme geçiş için hazırladığı 'yol haritasını' 30 Ocak’ta açıklayacak. Yol haritası kapsamında, altılı masanın geçiş sürecini nasıl... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T15:45+0300

2023-01-16T15:45+0300

2023-01-16T16:06+0300

politika

chp

deva partisi

iyi parti

gelecek partisi

saadet partisi

demokrat parti (dp)

güçlendirilmiş parlamenter sistem

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

mit

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Altılı masa 30 Ocak’ta ortak politika belgesinin yanı sıra, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da kamuoyu ile paylaşacak. Bu yol haritasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için atılan adımların tersi hayata geçirilecek. Bunun için yasal ve anayasal düzenlemeler gündeme gelecek. Bunun yanı sıra pratik anlamda da sürecin yürütülmesi için önlemler alınacak. Kritik kamu kurumlarının başındaki isimlerin değişmesi de bu adımlardan birsi olacak.Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kazanması durumunda kabine üyelerinin yanı sıra görev yapacak üst düzey kadrolar da altı lider tarafından belirlenecek. Bu kurumların başında Merkez Bankası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelecek.Aday ile birlikte yönetim kadrosu da açıklanacakAltılı masa kurmaylarından edinilen bilgiye göre yol haritası ve ortak politika belgesi açıklandıktan sonran liderler yönetim kadroları ve cumhurbaşkanı adayı üzerinden çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı adayı ile birlikte yönetim kadrosuna ilişkin de açıklama yapılması planlanıyor.3 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesi kullanılacakParlamenter sisteme dönüşte yol temizliği olarak değerlendirilen üst düzey bürokratlara yönelik bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte yayınlanan 3 numaralı kararnameye dayanarak yapılacak. Kararnamede üst düzey kamu yöneticilerinin atama ve görevden alma yetkisi cumhurbaşkanına verilmişti.Merkez Bankası'nın yapısı değişecekAltılı masanın daha önce açıkladığı 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' raporuna göre Merkez Bankası’nın yapısının değişmesi öngörülmüştü. Yine aynı raporda Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yeniden düzenlenmesi, Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın kurulması öngörülmüştü. Altılı masanın hazırladığı anayasa değişikliği çalışmasına göre de Anayasa Mahkemesi ve HSK gibi kurumlarda yapısal değişiklik hedefleniyor.

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2023

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