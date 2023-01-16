https://sputniknews.com.tr/20230116/altili-masa-cumhurbaskani-adayi-ile-birlikte-ust-duzey-kamu-yonetici-adaylarini-da-belirleyecek-1065801035.html
Altılı masa, cumhurbaşkanı adayı ile birlikte üst düzey kamu yöneticisi adaylarını da belirleyecek
Altılı masa, cumhurbaşkanı adayı ile birlikte üst düzey kamu yöneticisi adaylarını da belirleyecek
Altılı masa parlamenter sisteme geçiş için hazırladığı 'yol haritasını' 30 Ocak’ta açıklayacak. Yol haritası kapsamında, altılı masanın geçiş sürecini nasıl... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T15:45+0300
2023-01-16T15:45+0300
2023-01-16T16:06+0300
politika
chp
deva partisi
iyi parti
gelecek partisi
saadet partisi
demokrat parti (dp)
güçlendirilmiş parlamenter sistem
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
mit
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Altılı masa 30 Ocak’ta ortak politika belgesinin yanı sıra, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da kamuoyu ile paylaşacak. Bu yol haritasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için atılan adımların tersi hayata geçirilecek. Bunun için yasal ve anayasal düzenlemeler gündeme gelecek. Bunun yanı sıra pratik anlamda da sürecin yürütülmesi için önlemler alınacak. Kritik kamu kurumlarının başındaki isimlerin değişmesi de bu adımlardan birsi olacak.Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kazanması durumunda kabine üyelerinin yanı sıra görev yapacak üst düzey kadrolar da altı lider tarafından belirlenecek. Bu kurumların başında Merkez Bankası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelecek.Aday ile birlikte yönetim kadrosu da açıklanacakAltılı masa kurmaylarından edinilen bilgiye göre yol haritası ve ortak politika belgesi açıklandıktan sonran liderler yönetim kadroları ve cumhurbaşkanı adayı üzerinden çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı adayı ile birlikte yönetim kadrosuna ilişkin de açıklama yapılması planlanıyor.3 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesi kullanılacakParlamenter sisteme dönüşte yol temizliği olarak değerlendirilen üst düzey bürokratlara yönelik bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte yayınlanan 3 numaralı kararnameye dayanarak yapılacak. Kararnamede üst düzey kamu yöneticilerinin atama ve görevden alma yetkisi cumhurbaşkanına verilmişti.Merkez Bankası'nın yapısı değişecekAltılı masanın daha önce açıkladığı 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' raporuna göre Merkez Bankası’nın yapısının değişmesi öngörülmüştü. Yine aynı raporda Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yeniden düzenlenmesi, Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın kurulması öngörülmüştü. Altılı masanın hazırladığı anayasa değişikliği çalışmasına göre de Anayasa Mahkemesi ve HSK gibi kurumlarda yapısal değişiklik hedefleniyor.
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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chp, deva partisi, iyi parti, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), güçlendirilmiş parlamenter sistem, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, mit, savunma sanayii başkanlığı, iletişim başkanlığı, devlet denetleme kurulu (ddk), recep tayyip erdoğan
chp, deva partisi, iyi parti, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), güçlendirilmiş parlamenter sistem, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, mit, savunma sanayii başkanlığı, iletişim başkanlığı, devlet denetleme kurulu (ddk), recep tayyip erdoğan
Altılı masa, cumhurbaşkanı adayı ile birlikte üst düzey kamu yöneticisi adaylarını da belirleyecek
15:45 16.01.2023 (güncellendi: 16:06 16.01.2023) Abone ol
Özel
Altılı masa parlamenter sisteme geçiş için hazırladığı 'yol haritasını' 30 Ocak’ta açıklayacak. Yol haritası kapsamında, altılı masanın geçiş sürecini nasıl yöneteceği belirlenmiş olacak. Bu kapsamda cumhurbaşkanı adayının yanı sıra süreçte görev alacak üst düzey kamu yöneticileri de belirlenecek.
Altılı masa 30 Ocak’ta ortak politika belgesinin yanı sıra, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da kamuoyu ile paylaşacak. Bu yol haritasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için atılan adımların tersi hayata geçirilecek. Bunun için yasal ve anayasal düzenlemeler gündeme gelecek. Bunun yanı sıra pratik anlamda da sürecin yürütülmesi için önlemler alınacak. Kritik kamu kurumlarının başındaki isimlerin değişmesi de bu adımlardan birsi olacak.
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kazanması durumunda kabine üyelerinin yanı sıra görev yapacak üst düzey kadrolar da altı lider tarafından belirlenecek. Bu kurumların başında Merkez Bankası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelecek.
Aday ile birlikte yönetim kadrosu da açıklanacak
Altılı masa kurmaylarından edinilen bilgiye göre yol haritası ve ortak politika belgesi açıklandıktan sonran liderler yönetim kadroları ve cumhurbaşkanı adayı üzerinden çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı adayı ile birlikte yönetim kadrosuna ilişkin de açıklama yapılması planlanıyor.
3 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesi kullanılacak
Parlamenter sisteme dönüşte yol temizliği olarak değerlendirilen üst düzey bürokratlara yönelik bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte yayınlanan 3 numaralı kararnameye dayanarak yapılacak. Kararnamede üst düzey kamu yöneticilerinin atama ve görevden alma yetkisi cumhurbaşkanına verilmişti.
Merkez Bankası'nın yapısı değişecek
Altılı masanın daha önce açıkladığı 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' raporuna göre Merkez Bankası’nın yapısının değişmesi öngörülmüştü. Yine aynı raporda Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yeniden düzenlenmesi, Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın kurulması öngörülmüştü. Altılı masanın hazırladığı anayasa değişikliği çalışmasına göre de Anayasa Mahkemesi ve HSK gibi kurumlarda yapısal değişiklik hedefleniyor.