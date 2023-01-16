Ömer Çelik: İsveç'teki savcılar Sayın Erdoğan'a yapılan hakaretin cezalandırılmayacağını söylemiş

İsveç'teki savcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretin cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu açıklamadan, 'İsveç'te istenilen terör eylemleri yapılabilir' sonucu çıkıyor. Bunun ifade hürriyeti ile hiçbir şekilde alakası yok. Böylesine çirkin bir eylem dünyanın hiçbir yerinde ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. İsveç'teki savcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretin cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu açıklamadan, 'İsveç'te istenilen terör eylemleri yapılabilir' sonucu çıkıyor. Bunun ifade hürriyeti ile hiçbir şekilde alakası yok. Böylesine çirkin bir eylem dünyanın hiçbir yerinde ifade hürriyeti olarak kabul edilemez.

İsveç'in yasasını buna göre düzenlemesi lazım. İsveç terörle mücadele yasasını gözden geçirmeli. İsveç'te terör gruplarının birer hafta arayla 15 tane eylem yaptığını düşünün ve bu eylemde bir AB ülkesi başkanı ya da başbakanının maketinin asıldığını düşünün. Bu hafta Almanya'yla ilgili, haftaya Hollanda'yla ilgili... Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İsveç'in buna dönük tepkisi ne olur? Tablo açıktır, çifte standart açıktır. İsveç'in yasasını buna göre düzenlemesi lazım. İsveç terörle mücadele yasasını gözden geçirmeli. İsveç'te terör gruplarının birer hafta arayla 15 tane eylem yaptığını düşünün ve bu eylemde bir AB ülkesi başkanı ya da başbakanının maketinin asıldığını düşünün. Bu hafta Almanya'yla ilgili, haftaya Hollanda'yla ilgili... Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İsveç'in buna dönük tepkisi ne olur? Tablo açıktır, çifte standart açıktır.

Muhalefet partilerinden bu doğrultuda Türkiye'nin değerlerine dönük bu eylemi kınayanların her birine teşekkür ediyoruz. Böylesine çirkin eylem ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. Muhalefet partilerinden bu doğrultuda Türkiye'nin değerlerine dönük bu eylemi kınayanların her birine teşekkür ediyoruz. Böylesine çirkin eylem ifade hürriyeti olarak kabul edilemez.

(Altılı masada ortak yetki tartışması) Bu model sivil siyaseti, demokratik kazanımları ileriye götüren bir yaklaşım değil sivil siyaseti felç eden demokratik kazanımları berhava eden, yok eden bir yaklaşımdır. (Altılı masada ortak yetki tartışması) Bu model sivil siyaseti, demokratik kazanımları ileriye götüren bir yaklaşım değil sivil siyaseti felç eden demokratik kazanımları berhava eden, yok eden bir yaklaşımdır.

EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade ortaya çıktı. Seçimden sonrasına kalacak gibi bir durum söz konusu değildir. Şubat en geç mart ayı içerisinde sonuca ulaşılmış olacaktır. Herkes müsterih olsun. EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade ortaya çıktı. Seçimden sonrasına kalacak gibi bir durum söz konusu değildir. Şubat en geç mart ayı içerisinde sonuca ulaşılmış olacaktır. Herkes müsterih olsun.