https://sputniknews.com.tr/20230116/28-suc-kaydi-olan-ve-kendisini-polis-adliye-muhabiri-olarak-tanitan-kisi-yakalandi-1065802034.html
28 suç kaydı olan ve kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı
28 suç kaydı olan ve kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde sahte basın kartıyla kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:00+0300
2023-01-16T16:00+0300
2023-01-16T16:01+0300
türkiye
polis
muhabir
konya
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İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Murat N, kendisinin polis-adliye muhabiri olarak görev yaptığını ve üzerinde taşıdığı "Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı"nı bir dernekten aldığını söyledi.Yapılan araştırmada Murat N'nin ibraz ettiği kartın sahte olduğu anlaşıldı.Sahte basın kartına el koyan emniyet güçleri, Murat N'ye "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yaptı.Zanlının daha önceden de kasten yaralama, tehdit, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 28 kaydı olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/dolandirici-yakalanmadan-once-vatandaslari-uyarmis-hicbir-devre-mulk-1-milyon-tl-etmez-1064235446.html
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polis, muhabir, konya
28 suç kaydı olan ve kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı
16:00 16.01.2023 (güncellendi: 16:01 16.01.2023) Abone ol
Konya'nın Güneysınır ilçesinde sahte basın kartıyla kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı.
İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Murat N, kendisinin polis-adliye muhabiri olarak görev yaptığını ve üzerinde taşıdığı "Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı"nı bir dernekten aldığını söyledi.
Yapılan araştırmada Murat N'nin ibraz ettiği kartın sahte olduğu anlaşıldı.
Sahte basın kartına el koyan emniyet güçleri, Murat N'ye "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yaptı.
Zanlının daha önceden de kasten yaralama, tehdit, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 28 kaydı olduğu belirlendi.