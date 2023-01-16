https://sputniknews.com.tr/20230116/28-suc-kaydi-olan-ve-kendisini-polis-adliye-muhabiri-olarak-tanitan-kisi-yakalandi-1065802034.html

28 suç kaydı olan ve kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı

28 suç kaydı olan ve kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde sahte basın kartıyla kendisini polis-adliye muhabiri olarak tanıtan kişi yakalandı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:00+0300

2023-01-16T16:00+0300

2023-01-16T16:01+0300

türkiye

polis

muhabir

konya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg

İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Murat N, kendisinin polis-adliye muhabiri olarak görev yaptığını ve üzerinde taşıdığı "Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı"nı bir dernekten aldığını söyledi.Yapılan araştırmada Murat N'nin ibraz ettiği kartın sahte olduğu anlaşıldı.Sahte basın kartına el koyan emniyet güçleri, Murat N'ye "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yaptı.Zanlının daha önceden de kasten yaralama, tehdit, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 28 kaydı olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/dolandirici-yakalanmadan-once-vatandaslari-uyarmis-hicbir-devre-mulk-1-milyon-tl-etmez-1064235446.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polis, muhabir, konya