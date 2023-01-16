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Klasik arabalar Paris sokaklarında tur attı
Klasik arabalar Paris sokaklarında tur attı
Fransa'nın başkenti Paris'te klasik araç sahipleri, cadde ve sokakları dolaşarak Montmartre tepesinde bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, klasik otomobil, paris, fransa
фото, fotoğraf, klasik otomobil, paris, fransa

Klasik arabalar Paris sokaklarında tur attı

10:45 16.01.2023
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Fransa'nın başkenti Paris'te klasik araç sahipleri, cadde ve sokakları dolaşarak Montmartre tepesinde bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı.
© İHA / TANSU SARITAYLI

Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 700 klasik araç cadde ve sokaklarda tur attı. Asırlık arabalarıyla gösteri yapan antika araba koleksiyonerleri Paris sokaklarını doldurdu.

Fransa&#x27;nın başkenti Paris&#x27;te her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 700 klasik araç cadde ve sokaklarda tur attı. Asırlık arabalarıyla gösteri yapan antika araba koleksiyonerleri Paris sokaklarını doldurdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / TANSU SARITAYLI

Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 700 klasik araç cadde ve sokaklarda tur attı. Asırlık arabalarıyla gösteri yapan antika araba koleksiyonerleri Paris sokaklarını doldurdu.

© İHA / TANSU SARITAYLI

Paris'in ressamlar tepesi olarak bilinen Montmartre'ye doğru yola çıkan araçlar, burada bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı.

Paris&#x27;in ressamlar tepesi olarak bilinen Montmartre&#x27;ye doğru yola çıkan araçlar, burada bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / TANSU SARITAYLI

Paris'in ressamlar tepesi olarak bilinen Montmartre'ye doğru yola çıkan araçlar, burada bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı.

© İHA / TANSU SARITAYLI

Antika niteliği taşıyan araçların geçit törenine katılabilmesi için en az 30 yıllık olması gerekiyor.

Antika niteliği taşıyan araçların geçit törenine katılabilmesi için en az 30 yıllık olması gerekiyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / TANSU SARITAYLI

Antika niteliği taşıyan araçların geçit törenine katılabilmesi için en az 30 yıllık olması gerekiyor.

© İHA / TANSU SARITAYLI

Sahipleri tarafından uzun yıllar boyunca garajda saklanan antika araçlar ise sanki fabrikadan yeni çıkmış bakımlı halleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Sahipleri tarafından uzun yıllar boyunca garajda saklanan antika araçlar ise sanki fabrikadan yeni çıkmış bakımlı halleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / TANSU SARITAYLI

Sahipleri tarafından uzun yıllar boyunca garajda saklanan antika araçlar ise sanki fabrikadan yeni çıkmış bakımlı halleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

© İHA / TANSU SARITAYLI

Geçit töreninde yer alan Citroen 2CV ve Citroen Ami 8 gibi birçok antika aracın paha biçilemez fiyata sahip olduğu belirtiliyor.

Geçit töreninde yer alan Citroen 2CV ve Citroen Ami 8 gibi birçok antika aracın paha biçilemez fiyata sahip olduğu belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / TANSU SARITAYLI

Geçit töreninde yer alan Citroen 2CV ve Citroen Ami 8 gibi birçok antika aracın paha biçilemez fiyata sahip olduğu belirtiliyor.

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