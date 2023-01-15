https://sputniknews.com.tr/20230115/selahattin-demirtastan-emek-ve-ozgurluk-ittifaki-icin-secim-sarkisi-1065769612.html

Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı için seçim şarkısı

Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı için seçim şarkısı

Söz ve müziği Selahattin Demirtaş'a ait olan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçim şarkısı ilk kez Kartal’da düzenlenen mitingde çalındı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T18:01+0300

2023-01-15T18:01+0300

2023-01-15T18:01+0300

politika

emek ve özgürlük ittifakı

hdp

türkiye işçi partisi (tip)

emek partisi (emep)

selahattin demirtaş

seçim

şarkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103331/57/1033315784_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d9b0da9f6eefa85afdfee2108978419b.jpg

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün Kartal'da ilk mitingini düzenledi. Mitinge katılanlara ittifakın seçim şarkısı çalındı.'Emekçiyiz Biz' şarkısının söz ve müziği ise tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emek ve özgürlük ittifakı, hdp, türkiye işçi partisi (tip), emek partisi (emep), selahattin demirtaş, seçim, şarkı