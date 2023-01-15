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Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı için seçim şarkısı
Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı için seçim şarkısı
Söz ve müziği Selahattin Demirtaş'a ait olan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçim şarkısı ilk kez Kartal’da düzenlenen mitingde çalındı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T18:01+0300
2023-01-15T18:01+0300
politika
emek ve özgürlük ittifakı
hdp
türkiye işçi partisi (tip)
emek partisi (emep)
selahattin demirtaş
seçim
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Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün Kartal'da ilk mitingini düzenledi. Mitinge katılanlara ittifakın seçim şarkısı çalındı.'Emekçiyiz Biz' şarkısının söz ve müziği ise tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait.
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emek ve özgürlük ittifakı, hdp, türkiye işçi partisi (tip), emek partisi (emep), selahattin demirtaş, seçim, şarkı
emek ve özgürlük ittifakı, hdp, türkiye işçi partisi (tip), emek partisi (emep), selahattin demirtaş, seçim, şarkı

Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı için seçim şarkısı

18:01 15.01.2023
© Fotoğraf : HDPSelahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© Fotoğraf : HDP
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Söz ve müziği Selahattin Demirtaş'a ait olan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçim şarkısı ilk kez Kartal’da düzenlenen mitingde çalındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün Kartal'da ilk mitingini düzenledi. Mitinge katılanlara ittifakın seçim şarkısı çalındı.
'Emekçiyiz Biz' şarkısının söz ve müziği ise tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait.
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