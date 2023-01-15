https://sputniknews.com.tr/20230115/sadat-baskanindan-kilicdarogluna-yanit-kanal-planimizi-degistirdik-1065763359.html

SADAT Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Kanal planımızı değiştirdik'

SADAT Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Kanal planımızı değiştirdik'

SADAT Başkanı Tanrıverdi, "CHP'den bir hanım kardeşimiz bilgi verince kanal planımızı değiştirdik" diyerek Kılıçdaroğlu'nun programı sırasında verilen reklamın... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T13:05+0300

2023-01-15T13:05+0300

2023-01-15T13:59+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

sadat a.ş

tv100

reklam

melih tanrıverdi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV 100'deki programı sırasında reklamı yayınlanan ve Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği SADAT'tan yanıt geldi. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi sosyal medyadan yaptığı açıklamada reklamın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için bilinçli olarak çalışma yürüttüklerini belirtti."2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL'lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş" ifadesini kullanan Tanrıverdi, "CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık" dedi.Tanrıverdi sosyal medya hesabından "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" paylaşımını yapan Kılıçdaroğlu'na, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye... Biz aklımızın zekatını versek sen ihya olursun" diye karşılık verdi.Tanrıverdi paylaşımlarına "Bu nasıl bir paranoya... İcraat makamı iftiradan başka bir şey üretmiyor. 2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu’nun birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TLlik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim. Aslında ben Halk TV veya TELE1 istemiştim fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV100’ü tercih etmiş. Ama sıkıntı yok, söz o kanallara da çıkarsa onlara da reklam veririz. Hem de 750 liralık (reyting / izlenme oranı meselesi) Etkili reklam için Halk TV veya Tele1’i planlıyorduk. Hafta ortası CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor... Değil mi Kılıçdaroğlu?" şeklinde devam etti.Melih Tanrıverdi, gazeteci Serdar Arseven'in konuyla ilgili paylaşımına da "Serdar bey, yıllardır agresif/çarpıcı reklamlar yapmadığımız için eleştiriliyorduk. Reklam departmanımız da buna çok içerliyordu. Gol mü olmuş" diye yanıt verdi.TV100'den açıklama: 'Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir'Olayın ardından TV100'den "Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz" açıklaması yapıldı.Ne olmuştu?Kılıçdaroğlu, TV 100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk olduğu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önüne giderek ‘paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla’ suçladığı SADAT'ın reklamı yayınlanmıştı. TV 100 yaptığı açıklamada reklam bölümünün siyasi bilgisi olmadığı için bu 'politik hatanın' yaşandığı yönünde açıklama yapmıştı.

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, sadat a.ş, tv100, reklam, melih tanrıverdi