https://sputniknews.com.tr/20230115/pakistan-basbakani-serif-baska-ulkelerden-daha-fazla-kredi-istemek-utanc-verici-1065769461.html
Pakistan Başbakanı Şerif: Başka ülkelerden daha fazla kredi istemek utanç verici
Pakistan Başbakanı Şerif: Başka ülkelerden daha fazla kredi istemek utanç verici
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu söyledi. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T17:58+0300
2023-01-15T17:58+0300
2023-01-15T17:58+0300
dünya
pakistan
şahbaz şerif
kredi
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Pakistan basınındaki haberlere göre Başbakan Şerif, Lahor’da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, geçen 75 yılda hükümetlerin ülkenin ekonomik problemlerini çözemediğini belirtti.Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu ifade ederek, "Krediler geri ödeneceği için daha fazla kredi istemek, Pakistan’ın ekonomik problemlerini çözmek için doğru çözüm değil" dedi.Şerif'in açıklamaları Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretin ardından geldi.Pakistan ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.Yüklü miktarda dış borcun geri ödenmesi ve dış finansman eksikliği nedeniyle Pakistan ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya bulunuyor.Merkez Bankasının döviz rezervi, geçen hafta 4,3 milyar dolara kadar gerilemişti.Bunun yanı sıra, Cenevre’de Pakistan’daki sel felaketi sebebiyle ülkenin yeniden inşasına destek olmak kaydıyla düzenlenen konferansta 10 milyar dolar destek toplanmıştı.Başbakan Şerif, geçen hafta BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.Bu ziyaret sırasında BAE, Pakistan'ın 2 milyar dolarlık borcunu ertelemiş, 1 milyar dolar ek yardım açıklamıştı.Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 10 Ocak’ta ülkesinin Pakistan Merkez Bankasındaki mevduatını 3 milyar dolardan 5 milyar dolara artırılması konusunda araştırma yapılması talimatı vermişti.Veliaht Prens ayrıca, Suudi Arabistan'ın Pakistan'daki yatırımlarını 10 milyar dolara çıkarması konusunda da çalışma yapılmasını istemişti.
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pakistan, şahbaz şerif, kredi
pakistan, şahbaz şerif, kredi
Pakistan Başbakanı Şerif: Başka ülkelerden daha fazla kredi istemek utanç verici
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu söyledi.
Pakistan basınındaki haberlere göre Başbakan Şerif, Lahor’da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, geçen 75 yılda hükümetlerin ülkenin ekonomik problemlerini çözemediğini belirtti.
Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu ifade ederek, "Krediler geri ödeneceği için daha fazla kredi istemek, Pakistan’ın ekonomik problemlerini çözmek için doğru çözüm değil" dedi.
Şerif'in açıklamaları Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretin ardından geldi.
Pakistan ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.
Yüklü miktarda dış borcun geri ödenmesi ve dış finansman eksikliği nedeniyle Pakistan ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya bulunuyor.
Merkez Bankasının döviz rezervi, geçen hafta 4,3 milyar dolara kadar gerilemişti.
Bunun yanı sıra, Cenevre’de Pakistan’daki sel felaketi sebebiyle ülkenin yeniden inşasına destek olmak kaydıyla düzenlenen konferansta 10 milyar dolar destek toplanmıştı.
Başbakan Şerif, geçen hafta BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.
Bu ziyaret sırasında BAE, Pakistan'ın 2 milyar dolarlık borcunu ertelemiş, 1 milyar dolar ek yardım açıklamıştı.
Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 10 Ocak’ta ülkesinin Pakistan Merkez Bankasındaki mevduatını 3 milyar dolardan 5 milyar dolara artırılması konusunda araştırma yapılması talimatı vermişti.
Veliaht Prens ayrıca, Suudi Arabistan'ın Pakistan'daki yatırımlarını 10 milyar dolara çıkarması konusunda da çalışma yapılmasını istemişti.