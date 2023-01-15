https://sputniknews.com.tr/20230115/miss-universe-yarismasinin-kazananlari-belli-oldu-1065770526.html

Miss Universe yarışmasının kazananları belli oldu

Miss Universe yarışmasının kazananları belli oldu

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması sonuçlandı. Yarışmada ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel birinci oldu. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T18:53+0300

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yaşam

miss universe

güzellik yarışması

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Bu yıl 71’incisi düzenlenen Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması sonuçlandı. Kainat Güzeli seçilen ve annesi ABD'li olan R-Bonney Gabriel, babasının Filipinli olması nedeniyle ile yarışmada birinci seçilen ilk Asya kökenli kişi oldu. Venezuelalı Amanda Dudamel gecede ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu. Yarışma bu yıl ilk kez ücretli halk oylamasıyla gerçekleştirildi.Rusya adına yarışan Anna Linnikova dereceye giremedi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin ilk 16'ya kalamadı. Yarışmaya Ukrayna adına katılan Viktoria Apanasenko ise Miss Universe’de ‘Karnaval Ruhu’ ödülüne layık görüldü.

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miss universe, güzellik yarışması