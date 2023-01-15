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Metrobüste gözlüğü düşürdüğünü iddia ettiği kişiye önce saldırdı sonra tükürdü
Metrobüste gözlüğü düşürdüğünü iddia ettiği kişiye önce saldırdı sonra tükürdü
Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden bir başka yolcuya saldırdı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T15:41+0300
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türkiye
metrobüs
kavga
gözlük
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Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre, kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladığı görüldü. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda kadın, bir de adama tükürdü. Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, hakaret etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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metrobüs, kavga, gözlük
metrobüs, kavga, gözlük

Metrobüste gözlüğü düşürdüğünü iddia ettiği kişiye önce saldırdı sonra tükürdü

15:41 15.01.2023 (güncellendi: 15:42 15.01.2023)
© İHA / DOĞAN CAN CESURMecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı.
Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden bir başka yolcuya saldırdı.
Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre, kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladığı görüldü. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda kadın, bir de adama tükürdü. Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, hakaret etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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