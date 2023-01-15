https://sputniknews.com.tr/20230115/metrobuste-gozlugu-dusurdugunu-iddia-ettigi-kisiye-once-saldirdi-sonra-tukurdu-1065766257.html

Metrobüste gözlüğü düşürdüğünü iddia ettiği kişiye önce saldırdı sonra tükürdü

Metrobüste gözlüğü düşürdüğünü iddia ettiği kişiye önce saldırdı sonra tükürdü

Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden bir başka yolcuya saldırdı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T15:41+0300

2023-01-15T15:41+0300

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türkiye

metrobüs

kavga

gözlük

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Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre, kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladığı görüldü. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda kadın, bir de adama tükürdü. Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, hakaret etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

türkiye

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metrobüs, kavga, gözlük