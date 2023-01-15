https://sputniknews.com.tr/20230115/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-adimi-1065757659.html

TCMB, zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

TCMB, zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

Merkez Bankası, Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Değişiklikle, TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik amacıyla 3 aydan... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

merkez bankası

türk lirası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası'nı desteklemek için zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.Teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TLhesabında zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulamaGEÇİCİ MADDE 14- (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülüklerden Merkez Bankasınca belirlenen yabancı para cinsinden yurt dışından sağlanan 6 aydan uzun vadeli olanların 6/1/2023 tarihine göre artış tutarına Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan zorunlu karşılık oranları 22/12/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanır.(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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merkez bankası, türk lirası