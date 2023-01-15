TCMB, zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi
00:10 15.01.2023 (güncellendi: 00:36 15.01.2023)
© İHAMerkez Bankası
© İHA
Merkez Bankası, Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Değişiklikle, TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası'nı desteklemek için zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
Teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TLhesabında zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:.
2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Makroihtiyati Tedbirler Hakkında Basın Duyurusu: https://t.co/mxcSSWP07Y— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 14, 2023
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli
%8
b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli
%0
c) 1 yıla kadar vadeli
%0
ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli
%0
Müstakrizlerin fonları
%0
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli
%8
b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli
%5,5
c) 3 yıldan uzun vadeli
%3
ç) Kalkınma ve yatırım bankalarınca 1 yıldan uzun vadeli ihraç edilen menkul kıymetler
%0
MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 14- (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülüklerden Merkez Bankasınca belirlenen yabancı para cinsinden yurt dışından sağlanan 6 aydan uzun vadeli olanların 6/1/2023 tarihine göre artış tutarına Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan zorunlu karşılık oranları 22/12/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanır.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.