https://sputniknews.com.tr/20230115/meksikada-sahil-ve-parklar-dahil-kamusal-alanlarda-tutun-urunleri-kullanimi-yasaklandi-1065765077.html
Meksika’da sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı
Meksika’da sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı
Meksika hükümeti bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda sigara kullanımını yasaklayan 2008 tarihli yasanın kapsamını sahiller ve parklar dahil tüm kamusal... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T14:32+0300
2023-01-15T14:32+0300
2023-01-15T14:33+0300
dünya
meksika
sigara
yasak
kamusal alan
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BBC’nin haberine göre, Meksika, açık alanlarda sigara içilmesine yasak getirerek dünyada en katı tütün karşıtı yasalardan birini yürürlüğe koydu. 2021'de onaylanan ve yarından itibaren uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, tütün ürünlerinin tanıtımı, reklamı ve sponsorluğu satış noktalarında dahi yasaklandı.Daha önce diğer Güney Amerika ülkeleri tütün kullanımını sınırlandıran yasalar yürürlüğe koysa da Meksika, bu ülkeler arasında en geniş kapsamlı ve etkili önlem alan ülke oldu. Sigara kullanıcıları, yasanın uygulanması konusunda endişelerini dile getirirken, yolsuzluğun yaygın olduğu ülkede düzenlemenin kolluk güçleri icin “yeni bir rüşvet kapısı” olabileceği ileri sürüldü. Buna karşılık Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Meksika’da yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı.
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meksika, sigara, yasak, kamusal alan
meksika, sigara, yasak, kamusal alan
Meksika’da sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı
14:32 15.01.2023 (güncellendi: 14:33 15.01.2023) Abone ol
Meksika hükümeti bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda sigara kullanımını yasaklayan 2008 tarihli yasanın kapsamını sahiller ve parklar dahil tüm kamusal alanları kapsayacak şekilde genişletti.
BBC’nin haberine göre, Meksika, açık alanlarda sigara içilmesine yasak getirerek dünyada en katı tütün karşıtı yasalardan birini yürürlüğe koydu. 2021'de onaylanan ve yarından itibaren uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, tütün ürünlerinin tanıtımı, reklamı ve sponsorluğu satış noktalarında dahi yasaklandı.
Daha önce diğer Güney Amerika ülkeleri tütün kullanımını sınırlandıran yasalar yürürlüğe koysa da Meksika, bu ülkeler arasında en geniş kapsamlı ve etkili önlem alan ülke oldu. Sigara kullanıcıları, yasanın uygulanması konusunda endişelerini dile getirirken, yolsuzluğun yaygın olduğu ülkede düzenlemenin kolluk güçleri icin “yeni bir rüşvet kapısı” olabileceği ileri sürüldü. Buna karşılık Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Meksika’da yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı.