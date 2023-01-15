Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230115/meksikada-sahil-ve-parklar-dahil-kamusal-alanlarda-tutun-urunleri-kullanimi-yasaklandi-1065765077.html
Meksika’da sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı
Meksika’da sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı
Meksika hükümeti bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda sigara kullanımını yasaklayan 2008 tarihli yasanın kapsamını sahiller ve parklar dahil tüm kamusal... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T14:32+0300
2023-01-15T14:33+0300
dünya
meksika
sigara
yasak
kamusal alan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bea6219943b3c99cd59af9b32b66e229.jpg
BBC’nin haberine göre, Meksika, açık alanlarda sigara içilmesine yasak getirerek dünyada en katı tütün karşıtı yasalardan birini yürürlüğe koydu. 2021'de onaylanan ve yarından itibaren uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, tütün ürünlerinin tanıtımı, reklamı ve sponsorluğu satış noktalarında dahi yasaklandı.Daha önce diğer Güney Amerika ülkeleri tütün kullanımını sınırlandıran yasalar yürürlüğe koysa da Meksika, bu ülkeler arasında en geniş kapsamlı ve etkili önlem alan ülke oldu. Sigara kullanıcıları, yasanın uygulanması konusunda endişelerini dile getirirken, yolsuzluğun yaygın olduğu ülkede düzenlemenin kolluk güçleri icin “yeni bir rüşvet kapısı” olabileceği ileri sürüldü. Buna karşılık Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Meksika’da yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_13474eb18de08f7cc17fdfb027734936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, sigara, yasak, kamusal alan
meksika, sigara, yasak, kamusal alan

Meksika’da sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı

14:32 15.01.2023 (güncellendi: 14:33 15.01.2023)
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Meksika hükümeti bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda sigara kullanımını yasaklayan 2008 tarihli yasanın kapsamını sahiller ve parklar dahil tüm kamusal alanları kapsayacak şekilde genişletti.
BBC’nin haberine göre, Meksika, açık alanlarda sigara içilmesine yasak getirerek dünyada en katı tütün karşıtı yasalardan birini yürürlüğe koydu. 2021'de onaylanan ve yarından itibaren uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, tütün ürünlerinin tanıtımı, reklamı ve sponsorluğu satış noktalarında dahi yasaklandı.
Daha önce diğer Güney Amerika ülkeleri tütün kullanımını sınırlandıran yasalar yürürlüğe koysa da Meksika, bu ülkeler arasında en geniş kapsamlı ve etkili önlem alan ülke oldu. Sigara kullanıcıları, yasanın uygulanması konusunda endişelerini dile getirirken, yolsuzluğun yaygın olduğu ülkede düzenlemenin kolluk güçleri icin “yeni bir rüşvet kapısı” olabileceği ileri sürüldü. Buna karşılık Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Meksika’da yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала