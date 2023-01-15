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Madrid'de sağlık çalışanları, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için gösteri yaptı
Madrid'de sağlık çalışanları, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için gösteri yaptı
İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2 aydır grevde olan doktorlar, diğer sağlık sektörü çalışanlarının da desteğiyle geniş katılımlı gösteri düzenledi. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T16:08+0300
2023-01-15T16:08+0300
dünya
ispanya
sağlık çalışanı
grev
protesto
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Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan binlerce doktor ve hemşire, kent merkezinde yürüdü. ‘Kamu sağlık hizmetlerinde kesintilere hayır’ sloganı altında yapılan gösteride, Madrid özerk yönetiminde iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisinin sağlık planları eleştirildi.Doktorların bağlı olduğu sendikalardan yapılan açıklamada, "hastanelerin yüzde 100 devlet desteğiyle kaliteli ve evrensel hizmet vermesi için sağlık sektörüne yatırımların artırılması" istendi. Maaş artışı, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve personel alımı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle 21 Kasım 2022'de başlattıkları süresiz greve, Noel döneminde ara veren aile hekimleri ve ilk müdahale doktorları, hafta başında grevlerine tekrar başlama kararı almıştı.Konuşan göstericilerden Concha Jimenez, "Özellikle bu dönemde kamu sağlık hizmetlerinin savunulmasına ihtiyaç var çünkü İspanya, sağlık hizmetinde Avrupa'da önde gelen ülkelerden biri ve bunu kaybediyor. Büyük çabalarla oluşturulan bu sistemi ölüme terk etmemek, savunmak gerekiyor" ifadesini kullandı.Doktorların grevi gelecek haftalarda ülke geneline yayılacakMadrid'deki doktor grevlerinin benzer gerekçelerle Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon gibi ülkenin diğer bölgelerine de yayılacağı duyuruldu. Ülkedeki özerk yönetimlerin çoğunda doktor sendikaları, farklı tarihlerde greve gideceğini açıkladı.Diğer yandan grevlerin ve solunum yollarına bağlı hastalıkların artması nedeniyle İspanya'nın birçok hastanesinde acil servis ve ilk müdahale birimlerinde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bazı hastanelerde hastaların servise yatmak için 3-4 gün koridorlarda beklediği belirtiliyor.
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ispanya, sağlık çalışanı, grev, protesto
ispanya, sağlık çalışanı, grev, protesto

Madrid'de sağlık çalışanları, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için gösteri yaptı

16:08 15.01.2023
© AAİspanya - sağlık çalışanı - doktor - protesto
İspanya - sağlık çalışanı - doktor - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2 aydır grevde olan doktorlar, diğer sağlık sektörü çalışanlarının da desteğiyle geniş katılımlı gösteri düzenledi.
Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan binlerce doktor ve hemşire, kent merkezinde yürüdü. ‘Kamu sağlık hizmetlerinde kesintilere hayır’ sloganı altında yapılan gösteride, Madrid özerk yönetiminde iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisinin sağlık planları eleştirildi.
Doktorların bağlı olduğu sendikalardan yapılan açıklamada, "hastanelerin yüzde 100 devlet desteğiyle kaliteli ve evrensel hizmet vermesi için sağlık sektörüne yatırımların artırılması" istendi. Maaş artışı, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve personel alımı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle 21 Kasım 2022'de başlattıkları süresiz greve, Noel döneminde ara veren aile hekimleri ve ilk müdahale doktorları, hafta başında grevlerine tekrar başlama kararı almıştı.
Konuşan göstericilerden Concha Jimenez, "Özellikle bu dönemde kamu sağlık hizmetlerinin savunulmasına ihtiyaç var çünkü İspanya, sağlık hizmetinde Avrupa'da önde gelen ülkelerden biri ve bunu kaybediyor. Büyük çabalarla oluşturulan bu sistemi ölüme terk etmemek, savunmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Doktorların grevi gelecek haftalarda ülke geneline yayılacak

Madrid'deki doktor grevlerinin benzer gerekçelerle Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon gibi ülkenin diğer bölgelerine de yayılacağı duyuruldu. Ülkedeki özerk yönetimlerin çoğunda doktor sendikaları, farklı tarihlerde greve gideceğini açıkladı.
Diğer yandan grevlerin ve solunum yollarına bağlı hastalıkların artması nedeniyle İspanya'nın birçok hastanesinde acil servis ve ilk müdahale birimlerinde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bazı hastanelerde hastaların servise yatmak için 3-4 gün koridorlarda beklediği belirtiliyor.
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