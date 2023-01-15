https://sputniknews.com.tr/20230115/londrada-silahli-saldiri-2si-cocuk-5-yarali-1065759923.html

Londra'da silahlı saldırı: 2'si çocuk 5 yaralı

Londra'da silahlı saldırı: 2'si çocuk 5 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da cenaze töreninin düzenlendiği bir kilisenin yakınında hareket halindeki bir araçtan çevreye ateş açıldı. Saldırıda 2'si çocuk... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T04:00+0300

2023-01-15T04:00+0300

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dünya

ingiltere

silahlı saldırı

londra

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Londra'nın kuzeyindeki Euston'da, cenaze töreninin yapıldığı bir kilisenin yakınında, hareket halindeki bir araçtan açılan ateşte 7 ile 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve 3 kadın yaralandı.Euston Tren İstasyonu yakınlarındaki olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü, bacağından hafif yaralanan diğer çocuğun ise taburcu edildiği belirtildi.Saldırıda yaralanan 41, 48 ve 54 yaşlarındaki 3 kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.Daily Mail gazetesi, kurbanların kasım ayında kısa bir süre arayla hayatını kaybeden bir anne ve kızı için St. Aloysius Roma Katolik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılanlar arasında olduğunu bildirdi.Komiser Ed Wells, yaptığı açıklamada, "Hiçbir silahlı saldırı olayı kabul edilemez, ancak bugün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu birden fazla kişinin yaralanması şok edici. Korkunç saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.Polis, olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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