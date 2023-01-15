https://sputniknews.com.tr/20230115/kilicdaroglu-ucaga-bindiginizde-bile-tek-kaptan-yoktur-1065763744.html
Kılıçdaroğlu: Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur
Kılıçdaroğlu: Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle gündeme gelen 'ortak yetki' tartışmasıyla ilgili konuştu... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T13:22+0300
2023-01-15T13:22+0300
2023-01-15T13:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ahmet davutoğlu
muhalefet
cumhurbaşkanı
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur" diyerek Davutoğlu'nun sözlerine yönelik şöyle konuştu:'Kriz çıkar diyor, doğru'Davutoğlu'nun ''Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir'' yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230111/davutoglundan-cumhurbaskani-sozunuzu-dinlemiyorum-dedigi-zaman-ne-olacak-sorusuna-yanit--1065647927.html
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kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu, muhalefet, cumhurbaşkanı, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu, muhalefet, cumhurbaşkanı, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle gündeme gelen 'ortak yetki' tartışmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur" diyerek Davutoğlu'nun sözlerine yönelik şöyle konuştu:
''Zaten bir kaptan, kaptan yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur. Yanında bir tane daha vardır. Gemide de aynı şekilde vardır. Dolayısıyla hiçbir iktidar bir devlet bir kişiye emanet edilemez. Edilmemiştir''
'Kriz çıkar diyor, doğru'
Davutoğlu'nun ''Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir'' yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?'' dedi.