https://sputniknews.com.tr/20230115/kilicdaroglu-ucaga-bindiginizde-bile-tek-kaptan-yoktur-1065763744.html

Kılıçdaroğlu: Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur

Kılıçdaroğlu: Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle gündeme gelen 'ortak yetki' tartışmasıyla ilgili konuştu... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T13:22+0300

2023-01-15T13:22+0300

2023-01-15T13:22+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ahmet davutoğlu

muhalefet

cumhurbaşkanı

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur" diyerek Davutoğlu'nun sözlerine yönelik şöyle konuştu:'Kriz çıkar diyor, doğru'Davutoğlu'nun ''Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir'' yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?'' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230111/davutoglundan-cumhurbaskani-sozunuzu-dinlemiyorum-dedigi-zaman-ne-olacak-sorusuna-yanit--1065647927.html

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kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu, muhalefet, cumhurbaşkanı, cumhuriyet halk partisi (chp)