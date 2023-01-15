https://sputniknews.com.tr/20230115/kilicdaroglu-turkiyenin-butun-kentlerini-depreme-dayanikli-kentler-haline-donusturecegiz-1065765615.html

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı kentler haline dönüştüreceğiz

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı kentler haline dönüştüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı olacak şekilde dönüştüreceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T14:54+0300

2023-01-15T14:54+0300

2023-01-15T14:54+0300

politika

türkiye

izmir

kemal kılıçdaroğlu

tunç soyer

deprem

toplu konut

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli Halk Konut Projesi kapsamında, Bayraklı ilçesinde yapılacak Dilber Apartmanı'nın temeli törenle atıldı. Törene katılan Kılıçdaroğlu, kooperatifleşme mantığıyla depremzedelere en uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlandığını belirterek, daha önce İzmirli depremzedelerin kat artış talebini karşıladıklarını, konutlar için ucuz kredi bulunduğunu kaydetti.Halk Konut Projesi'ni bütün illerde uygulayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bütün illerinde evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Vatandaşla kamunun beraber olması lazım. Birlikte, el ele olması lazım. Beraber kazanmamız lazım. O kazanımların getirdiği artıları hayata geçirmemiz lazım. İzmir bu konuda öncülük yaptı" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu, önlem almanın siyasal iktidarların temel görevleri arasında yer aldığını kaydederek, şöyle devam etti:‘Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz’Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyaretinde "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz" dediğini hatırlatarak, "Allah'ın güneşi bedava. Dolayısıyla İzmir'den Şanlıurfa'ya da selam gönderiyoruz. Denizli Bozkurt'a da selam gönderiyoruz. Çünkü Bozkurt Belediye Başkanımız güneş santralini kurdu ve orada çiftçilere elektriği ücretsiz veriyor. Demek ki oluyor. Küçük bir ilçede oluyorsa bu demek ki Şanlıurfa'da da olacak. Demek ki Erzurum'da da olacak. Türkiye'nin her tarafında bunu yapacağız inşallah. Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz" ifadesini kullandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kentin yeraltı haritasının çıkarılması ve yapı stoğu envanterinin çıkarılarak binaların depreme dayanıklılığının belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü anlattı. Dilber Apartmanı'nın, 30 Ekim 2020'deki depremde orta hasar aldığını ve sonrasında yıkıldığını belirten Soyer, "Bu tören yalnızca yeni Dilber Apartmanı'nın temel atma töreni değil. Aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir kooperatifçilik modelinin de temelini atıyoruz. Halk Konut bir yapı kooperatifi, kamu ve vatandaş ortaklığının mükemmel bir örneğini ortaya koyuyor. Bu ortaklıkta belediye şirketlerimiz yüzde 1 sembolik bir kar oranıyla depremzedelerimizin en uygun koşullarda sağlıklı yapılara kavuşmasının önünü açıyor" dedi.Soyer, Dilber Apartmanı'yla birlikte 10 kooperatif ve dönüşüm için imzaların atıldığını kaydederek, modelin yakında 21 kooperatifle birlikte 1233 bağımsız birim ve yaklaşık 200 bin metrekare inşaat alanını kapsayacağını aktardı.Öte yandan tören alanına gelen bir grup Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL A.Ş. çalışanı, zam talebiyle eylem yaptı. "İşçiler açken başkanlara huzur yok" sloganı atan işçiler, törenin sonunda zam taleplerini iletmek üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi. Koruma polislerinin izin vermemesi üzerine, işçilerle korumalar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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türkiye, izmir, kemal kılıçdaroğlu, tunç soyer, deprem, toplu konut