https://sputniknews.com.tr/20230115/kilicdaroglu-cam-tavani-kadinlarla-birlikte-paramparca-edecegiz-istanbul-sozlesmesi-bir-baslangic-1065771437.html

Kılıçdaroğlu: Cam tavanı kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz, İstanbul Sözleşmesi bir başlangıç

Kılıçdaroğlu: Cam tavanı kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz, İstanbul Sözleşmesi bir başlangıç

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kadınlara yönelik "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T19:09+0300

2023-01-15T19:09+0300

2023-01-15T19:13+0300

kemal kılıçdaroğlu

istanbul sözleşmesi

politika

kadın

kadın hakları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065771504_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_55eb7a46bdbde4bdb4bc8f15f39d305c.jpg

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara yönelik yapılacak çalışmalara değindi.Kılıçdaroğlu, paylaşımında "İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, istanbul sözleşmesi, kadın, kadın hakları