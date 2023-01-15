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Kılıçdaroğlu: Cam tavanı kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz, İstanbul Sözleşmesi bir başlangıç
Kılıçdaroğlu: Cam tavanı kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz, İstanbul Sözleşmesi bir başlangıç
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kadınlara yönelik "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T19:09+0300
2023-01-15T19:13+0300
kemal kılıçdaroğlu
istanbul sözleşmesi
politika
kadın
kadın hakları
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara yönelik yapılacak çalışmalara değindi.Kılıçdaroğlu, paylaşımında "İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" ifadelerine yer verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, istanbul sözleşmesi, kadın, kadın hakları
kemal kılıçdaroğlu, istanbul sözleşmesi, kadın, kadın hakları

Kılıçdaroğlu: Cam tavanı kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz, İstanbul Sözleşmesi bir başlangıç

19:09 15.01.2023 (güncellendi: 19:13 15.01.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kadınlara yönelik "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" ifadesini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara yönelik yapılacak çalışmalara değindi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında "İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" ifadelerine yer verdi.
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