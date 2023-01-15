https://sputniknews.com.tr/20230115/kemal-ozkiraz-gozaltina-alindigini-duyurdu-cubbeli-ahmet-sikayetci-olmus-1065768640.html

Kemal Özkiraz gözaltına alındığını duyurdu: 'Cübbeli Ahmet şikayetçi olmuş'

Kemal Özkiraz gözaltına alındığını duyurdu: 'Cübbeli Ahmet şikayetçi olmuş'

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Özkiraz, ifade verme... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T16:55+0300

2023-01-15T16:55+0300

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türkiye

kemal özkiraz

gözaltı

ahmet mahmut ünlü

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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine trafik çevirmesinde gözaltına alındığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkiraz, "Cübbeli Ahmet lakabı ile hiçbir eğitimi olmadan HOCA unvanını kullanan bir şahısın şikayeti üzerine (4 ya da 5. kez ) bugün trafik çevirmesinde gözaltına alındım. Eğitimsiz-diplomasiz birine sahte hoca demek suç mu?" ifadelerini kullandı. Özkiraz, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldığını söyledi.

türkiye

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kemal özkiraz, gözaltı, ahmet mahmut ünlü