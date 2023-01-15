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Kemal Özkiraz gözaltına alındığını duyurdu: 'Cübbeli Ahmet şikayetçi olmuş'
Kemal Özkiraz gözaltına alındığını duyurdu: 'Cübbeli Ahmet şikayetçi olmuş'
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Özkiraz, ifade verme... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T16:55+0300
2023-01-15T16:55+0300
türkiye
kemal özkiraz
gözaltı
ahmet mahmut ünlü
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine trafik çevirmesinde gözaltına alındığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkiraz, "Cübbeli Ahmet lakabı ile hiçbir eğitimi olmadan HOCA unvanını kullanan bir şahısın şikayeti üzerine (4 ya da 5. kez ) bugün trafik çevirmesinde gözaltına alındım. Eğitimsiz-diplomasiz birine sahte hoca demek suç mu?" ifadelerini kullandı. Özkiraz, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldığını söyledi.
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kemal özkiraz, gözaltı, ahmet mahmut ünlü
kemal özkiraz, gözaltı, ahmet mahmut ünlü

Kemal Özkiraz gözaltına alındığını duyurdu: 'Cübbeli Ahmet şikayetçi olmuş'

16:55 15.01.2023
© Fotoğraf : TwitterKemal Özkiraz
Kemal Özkiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Özkiraz, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldığını söyledi.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine trafik çevirmesinde gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkiraz, "Cübbeli Ahmet lakabı ile hiçbir eğitimi olmadan HOCA unvanını kullanan bir şahısın şikayeti üzerine (4 ya da 5. kez ) bugün trafik çevirmesinde gözaltına alındım. Eğitimsiz-diplomasiz birine sahte hoca demek suç mu?" ifadelerini kullandı. Özkiraz, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldığını söyledi.
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